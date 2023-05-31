СБУ затримала агентку ФСБ у Кривому Розі

Контррозвідка Служби викрила і затримала на Дніпропетровщині інформаторку російської ФСБ, яка збирала для окупантів дані про переміщення українських захисників у Кривому Розі.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Військова контррозвідка Служби безпеки провела спецоперацію із викриття інформаторки ФСБ на Дніпропетровщині.

У результаті була затримана жінка, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони у Кривому Розі.

Також вона фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту".

Деталі: Отриману інформацію жінка передавала ворогу через "Телеграм".

Загарбники використовували ці дані для коригування повторних та підготовки нових повітряних атак на Кривий Ріг.

ВІДЕО ДНЯ

Фігуранткою виявилась місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення Росії підтримала агресора і неодноразово висловлювалась про це серед оточуючих.

Згодом ФСБ дистанційно залучила її до співпраці.

Для виконання завдань ворога жінка самостійно об’їжджала вулиці міста та здійснювала приховану фото- і відеофіксацію українських об’єктів.

Наразі їй повідомили про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Жінці загрожує до 12 років тюрми.