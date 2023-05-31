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СБУ затримала агентку ФСБ у Кривому Розі

Альона Мазуренко Середа, 31 травня 2023, 10:59
СБУ затримала агентку ФСБ у Кривому Розі

Контррозвідка Служби викрила і затримала на Дніпропетровщині інформаторку російської ФСБ, яка збирала для окупантів дані про переміщення українських захисників у Кривому Розі.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Військова контррозвідка Служби безпеки провела спецоперацію із викриття інформаторки ФСБ на Дніпропетровщині.

У результаті була затримана жінка, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони у Кривому Розі.

Також вона фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту".

Деталі: Отриману інформацію жінка передавала ворогу через "Телеграм".

Загарбники використовували ці дані для коригування повторних та підготовки нових повітряних атак на Кривий Ріг.

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Фігуранткою виявилась місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення Росії підтримала агресора і неодноразово висловлювалась про це серед оточуючих.

Згодом ФСБ дистанційно залучила її до співпраці.

 

Для виконання завдань ворога жінка самостійно об’їжджала вулиці міста та здійснювала приховану фото- і відеофіксацію українських об’єктів.

Наразі їй повідомили про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Жінці загрожує до 12 років тюрми.

 

Теми: СБУколабораціявійнаКривий Ріг
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