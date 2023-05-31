СБУ задержала агентку ФСБ в Кривом Роге
Контрразведка Службы разоблачила и задержала на Днепропетровщине информаторку российской ФСБ, которая собирала для оккупантов данные о перемещении украинских защитников в Кривом Роге.
Источник: СБУ
Дословно: "Военная контрразведка Службы безопасности провела спецоперацию по разоблачению информатора ФСБ на Днепропетровщине.
В результате была задержана женщина, которая собирала для оккупантов разведданные о местах базирования и маршрутах перемещения Сил обороны в Кривом Роге.
Также она фиксировала последствия российских воздушных ударов по городу".
Детали: Полученную информацию женщина передавала врагу через "Телеграмм".
Захватчики использовали эти данные для корректировки повторных и подготовки новых воздушных атак на Кривой Рог.
Фигуранткой оказалась местная жительница, которая в начале полномасштабного вторжения России поддержала агрессора и неоднократно высказывалась об этом среди окружающих.
Впоследствии ФСБ дистанционно привлекла ее к сотрудничеству.
Для выполнения задач врага женщина самостоятельно объезжала улицы города и осуществляла скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов.
Сейчас ей сообщили о подозрении. Злоумышленница находится под стражей. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы.