СБУ задержала агентку ФСБ в Кривом Роге

Контрразведка Службы разоблачила и задержала на Днепропетровщине информаторку российской ФСБ, которая собирала для оккупантов данные о перемещении украинских защитников в Кривом Роге.

Источник: СБУ

Дословно: "Военная контрразведка Службы безопасности провела спецоперацию по разоблачению информатора ФСБ на Днепропетровщине.

В результате была задержана женщина, которая собирала для оккупантов разведданные о местах базирования и маршрутах перемещения Сил обороны в Кривом Роге.

Также она фиксировала последствия российских воздушных ударов по городу".

Детали: Полученную информацию женщина передавала врагу через "Телеграмм".

Захватчики использовали эти данные для корректировки повторных и подготовки новых воздушных атак на Кривой Рог.

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Фигуранткой оказалась местная жительница, которая в начале полномасштабного вторжения России поддержала агрессора и неоднократно высказывалась об этом среди окружающих.

Впоследствии ФСБ дистанционно привлекла ее к сотрудничеству.

Для выполнения задач врага женщина самостоятельно объезжала улицы города и осуществляла скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов.

Сейчас ей сообщили о подозрении. Злоумышленница находится под стражей. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы.