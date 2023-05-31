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Угорщина попросила Брюссель продовжити обмеження на імпорт агропродукції з України до кінця року

Середа, 31 травня 2023, 11:15

Угорщина попросила ЄС продовжити обмеження на імпорт українських зернових та олійних культур для п'яти східноєвропейських країн щонайменше до кінця 2023 року.

Про це заявив державний секретар Міністерства сільського господарства Угорщини Жолт Фельдман, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Фельдман повідомив державному інформаційному агентству MTI пізно ввечері у вівторок, що Угорщина також попросила Брюссель надати фінансову підтримку місцевим фермерам для полегшення транспортування запасів зерна, що застрягло у внутрішніх сховищах до збору цьогорічного врожаю.

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"Ми зацікавлені в тому, щоб урожай в Угорщині був зібраний безпечно, а угорські фермери змогли продати свою продукцію", – сказав Фельдман після зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Брюсселі.

2 травня ЄС встановив обмеження на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до 5 червня, щоб зменшити надлишок пропозиції зернових в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

Ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво збитковим.

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Єврокомісія заявила, що протягом цього періоду українська пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник можуть продаватися в будь-яку іншу країну ЄС.

Раніше ЄС лібералізував весь імпорт з України, щоб допомогти українській економіці на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Ці п'ять країн стали транзитними маршрутами для українського зерна, яке не могло експортуватися через чорноморські порти через війну.

Єврокомісія заявила, що може продовжити обмеження на імпорт зерна після 5 червня, якщо виняткові умови триватимуть.

Раніше повідомлялось, що Польща також хоче заборони на імпорт зерна з України щонайменше до кінця року.

Теми: УгорщинаЄвропа
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