Венгрия попросила Брюссель продлить ограничения на импорт агропродукции из Украины до конца года

Венгрия попросила ЕС продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур для пяти восточноевропейских стран как минимум до конца 2023 года.

Об этом заявил государственный секретарь министерства сельского хозяйства Венгрии Жолт Фельдман, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Фельдман сообщил государственному информационному агентству MTI поздно вечером во вторник, что Венгрия также попросила Брюссель оказать финансовую поддержку местным фермерам для облегчения транспортировки запасов зерна, застрявшего во внутренних хранилищах до сбора урожая этого года.

"Мы заинтересованы в том, чтобы урожай в Венгрии был собран безопасно, а венгерские фермеры смогли продать свою продукцию", – сказал Фельдман после встречи министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе.

2 мая ЕС установил ограничения на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника до 5 июня, чтобы уменьшить избыток предложения зерновых в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

Эти страны жаловались, что более дешевое украинское зерно делает внутреннее производство убыточным.

Еврокомиссия заявила, что в течение этого периода украинская пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник могут продаваться в любую другую страну ЕС.

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Ранее ЕС либерализовал весь импорт из Украины, чтобы помочь украинской экономике на фоне полномасштабного вторжения России. Эти пять стран стали транзитными маршрутами для украинского зерна, которое не могло экспортироваться через черноморские порты из-за войны.

Еврокомиссия заявила, что может продлить ограничения на импорт зерна после 5 июня, если исключительные условия будут продолжаться.

Ранее сообщалось, что Польша также хочет запрета на импорт зерна из Украины как минимум до конца года.