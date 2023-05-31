Сейм Латвії почав обирати нового президента

У Сеймі Латвії 31 травня почали обирати нового президента країни, який стане наступником чинного глави держави Егілса Левітса.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Спеціальна сесія парламенту розпочалася з 9 ранку, а на момент публікації стартував перший раунд голосування.

Політичні партії номінували на президентську посаду трьох кандидатів: це чинний міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс від "Нової єдності", Улдіс Піленс, якого підтримує коаліційна партія "Об’єднаний список", та Еліна Пінто, яку висунули соціал-демократи. А от чинний голова держави Егілс Левітс від участі у виборах відмовився.

Голосування може відбуватися в один або кілька раундів. Нового главу держави можуть обрати з першої спроби, якщо за нього проголосує більшість – від 51 депутатів зі 100. Раунди голосування з тими ж або іншими кандидатами проводять доти, доки президента не оберуть.

Рекордно затяжні вибори були під час 2-го і 3-го скликань латвійського Сейму, ще перед радянською окупацією часів Другої світової. Тоді президентів Густавса Земгалса та Альбертса Квіесіса обрали після аж 10 раундів голосування.