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Сейм Латвии начал выборы нового президента

"Европейская правда"Среда, 31 мая 2023, 11:43

В Сейме Латвии 31 мая начали выбирать нового президента страны, который станет преемником действующего главы государства Эгилса Левитса.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Специальная сессия парламента началась с 9 утра, а на момент публикации стартовал первый раунд голосования.

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Политические партии номинировали на президентский пост трех кандидатов: это действующий министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс от "Нового единства", Улдис Пиленс, которого поддерживает коалиционная партия "Объединенный список", и Элина Пинто, которую выдвинули социал-демократы. А вот действующий глава государства Эгилс Левитс от участия в выборах отказался.

Голосование может происходить в один или несколько раундов. Нового главу государства могут избрать с первой попытки, если за него проголосует большинство – от 51 депутата из 100. Раунды голосования с теми же или другими кандидатами проводят до тех пор, пока президента не выберут.

Рекордно затяжные выборы были во время 2-го и 3-го созывов латвийского Сейма, еще перед советской оккупацией времен Второй мировой. Тогда президентов Густавса Земгалса и Альбертса Квиесиса избрали после аж 10 раундов голосования.

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Темы: Латвияпрезидент
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