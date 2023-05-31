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За добу одна людина загинула та ще 13 поранені внаслідок агресії РФ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 31 травня 2023, 12:39
За добу одна людина загинула та ще 13 поранені внаслідок агресії РФ
РУЙНУВАННЯ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ. ФОТО З TELEGRAM дніпропетровської ова

За добу внаслідок російської агресії загинула одна людина, ще 13 осіб дістали поранення.

Джерело: зведення ОВА про ситуацію в регіонах станом на 09:00

Деталі: На Чернігівщині за добу – 4 обстріли із мінометів, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та зранку ворогом здійснено 6 обстрілів (36 вибухів). Обстрілів зазнали Білопільська Есманська, Новослобідська, Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків.

У вівторок протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів. Зафіксовано 55 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Новослобідська, Середино-Будська, Шалигинська громади.

В Середино-Будській громаді пошкоджено 3 приватних житлових будинки та лінію електропередач. Унаслідок чого виникла пожежа 6 господарчих споруд (гаражів), пошкоджено один п’ятиповерховий будинок та два двоповерхових будинки.

У Запорізькій області ворог завдав 69 ударів по 17 населених пунктах Василівського та Пологівського районів Запорізької області: Оріхів та Залізничне постраждали від авіаударів, Гуляйполе та Мала Токмачка від чотирьох обстрілів з РСЗВ, 63 артудари прийшлося по Ольгівському, Новоандріївці, Гуляйпільському, Малинівці, Темирівці, Преображенці, Щербакам.

ВІДЕО ДНЯ

Люди не постраждали. Додалося 16 нових руйнувань житлових будинків та об'єктів інфраструктури на прифронтовій території.

Дніпропетровщина: вранці вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району. Ворог атакував транспортне підприємство. 

Легке поранення отримав 8-річний хлопчик. Лікуватиметься вдома. Є руйнування. Інформація уточнюється. 

У вівторок пізно ввечері російська армія цілила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з БпЛА. Люди не постраждали.

Харківщина: протягом минулої доби ворог масовано обстріляв щонайменше 10 населених пунктів.

На Слобожанському напрямку противник здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через Державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. 

Також рашисти завдали авіаційного удару в районі села Уди. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки. 

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Берестове.

У вівторок внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ поранено 72-річного чоловіка.

Луганщина: українські захисники стримали ворожі намагання атакувати поблизу Новоселівського та південніше Кузьминого, що недалеко від Кремінної. Стельмахівка та Білогорівка вкотре витримали удар з авіації. Крім Білогорівки, росіяни вели артилерійський обстріл Невського. За добу противник здійснив  101 обстріл (433 снаряди).

Донеччина: за добу росіяни здійснили 35 обстрілів. Обстріляно 17 населених пунктів: Авдіївка, Гірник, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, с.Желанне Друге, с.Карлівка, с.Костянтинівка, с.Майське, с.Максимівка, с.Новоукраїнка, с.Острівське, с.Пречистівка, с.Уманське. 

Пошкоджено 19 житлових будинків (з них 3 – багатоквартирних), 4 будівлі Гірницького профліцею, адмінбудівля відділення поліції, ЛЕП, бібліотека, наркологія, амбулаторія, 2 приміщення ТОВ "Агрофірма Агропромсервіс", 5 господарчих споруд.

На Донеччині за добу: 1 загиблий, 6 поранених.

Миколаївщина: у вівторок ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Також у вівторок ввечері ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 49 обстрілів (219 снарядів), з них по м. Херсон –  2 обстріли (5 снарядів). Росіяни поцілили у райони 21-го населеного пункту області, верите били з артилерії по Кізомису. 

У вівторок через ранковий обстріл постраждала 84-річна жінка, котра на момент атаки знаходилася на подвірʼї власного будинку. Поранену шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та пораненням спини, лікарі надають їй необхідну меддопомогу.

На березі річки Інгулець, поблизу селища Велика Олександрівка, 27-річний чоловік постраждав від вибухівки, залишеної російською армією. Через детонацію вибухівки чоловік втратив частину ноги. Його шпиталізували до найближчого медзакладу, де лікарні надали потерпілому необхідну допомогу. 

Всього за добу внаслідок російської агресії 5 осіб дістали поранення.

Теми: жертвивійнаобстріл
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