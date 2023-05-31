За сутки один человек погиб и еще 13 ранены в результате агрессии РФ

РАЗРУШЕНИЯ НА ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЕ. ФОТО С TELEGRAM днепропетровской ова

За сутки в результате российской агрессии погиб один человек, еще 13 человек получили ранения.

Источник: сводка ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 09:00

Детали: На Черниговщине за сутки - 4 обстрела из минометов, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром врагом совершено 6 обстрелов (36 взрывов). Обстрелам подверглись Белопольская Эсманская, Новослободская, Середино-Будская громады. Предварительно - без последствий.

Во вторник в течение дня россияне совершили 9 обстрелов. Зафиксировано 55 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Новослободская, Середино-Будская, Шалыгинская громады.

В Середино-Будской громаде повреждены 3 частных жилых дома и линия электропередач. В результате чего возник пожар 6 хозяйственных построек (гаражей), поврежден один пятиэтажный дом и два двухэтажных дома.

В Запорожской области враг нанес 69 ударов по 17 населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов Запорожской области: Орехов и Железнодорожное пострадали от авиаударов, Гуляйполе и Малая Токмачка от четырех обстрелов из РСЗО, 63 артудара пришлось по Ольговскому, Новоандреевке, Гуляйпольскому, Малиновке, Темировке, Преображенке, Щербакам.

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Люди не пострадали. Добавилось 16 новых разрушений жилых домов и объектов инфраструктуры на прифронтовой территории.

Днепропетровщина: утром взрыв прогремел в Межирицкой громаде Павлоградского района. Враг атаковал транспортное предприятие.

Легкое ранение получил 8-летний мальчик. Будет лечиться дома. Есть разрушения. Информация уточняется.

Во вторник поздно вечером российская армия целилась по Никопольскому району. На Марганецкую громаду агрессор сбросил снаряды с БпЛА. Люди не пострадали.

Харьковщина: за прошедшие сутки враг массированно обстрелял не менее 10 населенных пунктов.

На Слобожанском направлении противник совершил неудачную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы через Государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области.

Также рашисты нанесли авиационный удар в районе села Уды. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Берестовое.

Во вторник в результате артиллерийского обстрела г. Волчанск ранен 72-летний мужчина.

Луганщина: украинские защитники сдержали вражеские попытки атаковать вблизи Новоселовского и южнее Кузьминого, что недалеко от Кременной. Стельмаховка и Белогоровка в очередной раз выдержали удар из авиации. Кроме Белогоровки, россияне вели артиллерийский обстрел Невского. За сутки противник совершил 101 обстрел (433 снаряда).

Донецкая область: за сутки россияне совершили 35 обстрелов. Обстреляно 17 населенных пунктов: Авдеевка, Горняк, Константиновка, Курахово, Торецк, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, пгт Нью-Йорк, с.Желанное Второе, с.Карловка, с.Константиновка, с.Майское, с.Максимовка, с.Новоукраинка, с.Островское, с.Пречистовка, с.Уманское.

Повреждены 19 жилых домов (из них 3 - многоквартирных), 4 здания Горняцкого профлицея, админздание отделения полиции, ЛЭП, библиотека, наркология, амбулатория, 2 помещения ООО "Агрофирма Агропромсервис", 5 хозяйственных построек.

В Донецкой области за сутки: 1 погибший, 6 раненых.

Николаевщина: во вторник враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Также во вторник вечером враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской громады, в результате чего частично разрушены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 49 обстрелов (219 снарядов), из них по г. Херсон - 2 обстрела (5 снарядов). Россияне попали в районы 21-го населенного пункта области, верите били из артиллерии по Кизомысу.

Во вторник из-за утреннего обстрела пострадала 84-летняя женщина, которая на момент атаки находилась во дворе собственного дома. Раненую госпитализировали с минно-взрывной травмой и ранением спины, врачи оказывают ей необходимую медпомощь.

На берегу реки Ингулец, вблизи поселка Большая Александровка, 27-летний мужчина пострадал от взрывчатки, оставленной российской армией. Из-за детонации взрывчатки мужчина потерял часть ноги. Его госпитализировали в ближайшее медучреждение, где больницы оказали пострадавшему необходимую помощь.

Всего за сутки в результате российской агрессии 5 человек получили ранения.