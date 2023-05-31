Високопосадовець поліції Дніпра вибивав неіснуючий борг в $200 тисяч, погрожуючи вбивством

В Дніпрі викрили правоохоронця та його родича-спільника, які вимагали неіснуючий борг 200 000 доларів США і погрожували вбивством трьом потерпілим.

Джерело: пресслужби ДБР і Дніпропетровської обласної прокуратури

Деталі: Заступнику начальника одного із управлінь поліції Дніпра та його брату повідомлено про підозру за фактом вимагання з погрозою насильства над потерпілими.

За даними слідства, троє місцевих мешканців будували будинок, який оформлений на тещу поліцейського. Наприкінці січня 2023 року в садибі сталася пожежа через коротке замикання. Високопоставлений правоохоронець всю провину за надзвичайну ситуацію поклав на будівельників. Правоохоронець почав залякувати робітників, аби ті сплатили йому 200 тисяч доларів США. Саме у таку суму правоохоронець оцінив збитки від пожежі.

До вибивання грошей з робітників він залучив ще й свого брата. Впродовж декількох місяців вони неодноразово залякували, принижували та погрожували фізичним насильством потерпілим.

У разі відмови підозрювані погрожували запроторити за ґрати або передати справу "серйозним людям", які змусять віддати гроші.

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Для повернення неіснуючого "боргу" вони пропонували розпродати автомобілі потерпілих та інше майно, безплатно працювати над відновленням будинку.

Крім цього, правоохоронець, знаючи, що один із чоловіків військовослужбовець ЗСУ, висунув йому вимогу щомісячно перераховувати 30 тис грн заробітної плати, отриманої в ЗСУ.

Пізніше підозрювані почали погрожувати вбивством, обіцяючи закопати тіла, так що їх ніхто і ніколи не знайде.

Для того аби узаконити вибивання "боргу", правоохоронець почав вимагати від чоловіків укласти ще й фіктивні договори позики.

Повідомляється, що працівники ДБР зуміли якісно задокументувати всі протиправні дії вимагачів, а потерпілих вберегти від можливої розправи.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

У підозрюваних вилучили мобільні телефони, гроші, документи, чорнові записи щодо доходів з майна, отриманого незаконним шляхом.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на нерухоме майно в елітних житлових комплексах по всій території України.

Перевіряється причетність поліцейського до незаконного збагачення.