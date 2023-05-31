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Чиновник полиции Днепра выбивал несуществующий долг в $200 тысяч, угрожая убийством

Валентина РоманенкоСреда, 31 мая 2023, 13:07
Чиновник полиции Днепра выбивал несуществующий долг в $200 тысяч, угрожая убийством
фото ГБР

В Днепре разоблачили правоохранителя и его родственника-сообщника, которые требовали несуществующий долг 200 000 долларов США и угрожали убийством трем потерпевшим.

Источник: пресс-службы ГБР и Днепропетровской областной прокуратуры

Детали: Заместителю начальника одного из управлений полиции Днепра и его брату сообщено о подозрении по факту вымогательства с угрозой насилия над потерпевшими.

По данным следствия, трое местных жителей строили дом, который оформлен на тещу полицейского. В конце января 2023 года в усадьбе произошел пожар из-за короткого замыкания. Высокопоставленный правоохранитель всю вину за чрезвычайную ситуацию возложил на строителей. Полицейский начал запугивать рабочих, чтобы те заплатили ему 200 тысяч долларов США. Именно в такую сумму он оценил ущерб от пожара.

К выбиванию денег из рабочих он привлек еще и своего брата. В течение нескольких месяцев они неоднократно запугивали, унижали и угрожали физическим насилием потерпевшим.

В случае отказа подозреваемые угрожали посадить за решетку или передать дело "серьезным людям", которые заставят отдать деньги.

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Для возвращения несуществующего "долга" они предлагали распродать автомобили потерпевших и другое имущество, бесплатно работать над восстановлением дома.

Кроме этого, правоохранитель, зная, что один из мужчин - военнослужащий ВСУ, выдвинул ему требование ежемесячно перечислять 30 тыс грн заработной платы, полученной в ВСУ.

Позже подозреваемые начали угрожать убийством, обещая закопать тела, так что их никто и никогда не найдет.

Для того чтобы узаконить выбивание "долга", правоохранитель потребовал от мужчин заключить еще и фиктивные договоры займа.

Сообщается, что работники ГБР сумели качественно задокументировать все противоправные действия вымогателей, а потерпевших уберечь от возможной расправы.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, деньги, документы, черновые записи о доходах с имущества, полученного незаконным путем.

 

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и наложения ареста на недвижимое имущество в элитных жилых комплексах по всей территории Украины.

Проверяется причастность полицейского к незаконному обогащению.

 

Темы: ДнепрполицияГБРкриминал
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