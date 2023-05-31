ЄС прискорить вступ країн Західних Балкан – фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу представила ініціативу, покликану прискорити вступ держав західнобалканського регіону до Євросоюзу.

Про це вона оголосила під час виступу в середу на форумі Globsec у Братиславі, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я хочу представити нову ініціативу, щоб скористатися цим важливим моментом у регіоні. Це новий план зростання для Західних Балкан. Ми хочемо розвинути прогрес, досягнутий за останні місяці. Але ми також хочемо принести деякі переваги членства в ЄС народам Західних Балкан вже сьогодні", – сказала фон дер Ляєн.

План зростання, який пропонує Єврокомісія, за словами фон дер Ляєн, ґрунтується на чотирьох стовпах.

"По-перше, наблизити Західні Балкани до єдиного ринку ЄС. По-друге, поглиблення регіональної економічної інтеграції. По-третє, прискорення фундаментальних реформ. І, по-четверте, збільшення фондів підготовки до вступу", – заявила вона.

До певної міри це новий підхід для Європейського Союзу, підкреслила фон дер Ляєн.

"Ми не лише просимо наших партнерів зробити нові кроки назустріч нам. Ми також робимо великий крок назустріч. Наша спільна мета – прискорити їхній шлях до ЄС. І для цього ми наближаємо наш Союз до Західних Балкан", – зауважила глава Єврокомісії.

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Нагадаємо, у своїй промові в Братиславі фон дер Ляєн окреслила, яким вона бачить справедливий мир для України.

Глава Єврокомісії також закликала "тих, хто може" надати Україні далекобійне озброєння.