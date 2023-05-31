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ЄС прискорить вступ країн Західних Балкан – фон дер Ляєн

"Європейська правда"Середа, 31 травня 2023, 13:10

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу представила ініціативу, покликану прискорити вступ держав західнобалканського регіону до Євросоюзу.

Про це вона оголосила під час виступу в середу на форумі Globsec у Братиславі, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я хочу представити нову ініціативу, щоб скористатися цим важливим моментом у регіоні. Це новий план зростання для Західних Балкан. Ми хочемо розвинути прогрес, досягнутий за останні місяці. Але ми також хочемо принести деякі переваги членства в ЄС народам Західних Балкан вже сьогодні", – сказала фон дер Ляєн. 

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План зростання, який пропонує Єврокомісія, за словами фон дер Ляєн, ґрунтується на чотирьох стовпах.

"По-перше, наблизити Західні Балкани до єдиного ринку ЄС. По-друге, поглиблення регіональної економічної інтеграції. По-третє, прискорення фундаментальних реформ. І, по-четверте, збільшення фондів підготовки до вступу", – заявила вона.

До певної міри це новий підхід для Європейського Союзу, підкреслила фон дер Ляєн. 

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"Ми не лише просимо наших партнерів зробити нові кроки назустріч нам. Ми також робимо великий крок назустріч. Наша спільна мета – прискорити їхній шлях до ЄС. І для цього ми наближаємо наш Союз до Західних Балкан", – зауважила глава Єврокомісії.

Нагадаємо, у своїй промові в Братиславі фон дер Ляєн окреслила, яким вона бачить справедливий мир для України. 

Глава Єврокомісії також закликала "тих, хто може" надати Україні далекобійне озброєння.

Теми: ЄСЄвропа
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