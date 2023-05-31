Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС прискорить вступ країн Західних Балкан – фон дер Ляєн

"Європейська правда"Середа, 31 травня 2023, 13:10

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу представила ініціативу, покликану прискорити вступ держав західнобалканського регіону до Євросоюзу.

Про це вона оголосила під час виступу в середу на форумі Globsec у Братиславі, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я хочу представити нову ініціативу, щоб скористатися цим важливим моментом у регіоні. Це новий план зростання для Західних Балкан. Ми хочемо розвинути прогрес, досягнутий за останні місяці. Але ми також хочемо принести деякі переваги членства в ЄС народам Західних Балкан вже сьогодні", – сказала фон дер Ляєн. 

План зростання, який пропонує Єврокомісія, за словами фон дер Ляєн, ґрунтується на чотирьох стовпах.

"По-перше, наблизити Західні Балкани до єдиного ринку ЄС. По-друге, поглиблення регіональної економічної інтеграції. По-третє, прискорення фундаментальних реформ. І, по-четверте, збільшення фондів підготовки до вступу", – заявила вона.

До певної міри це новий підхід для Європейського Союзу, підкреслила фон дер Ляєн. 

"Ми не лише просимо наших партнерів зробити нові кроки назустріч нам. Ми також робимо великий крок назустріч. Наша спільна мета – прискорити їхній шлях до ЄС. І для цього ми наближаємо наш Союз до Західних Балкан", – зауважила глава Єврокомісії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у своїй промові в Братиславі фон дер Ляєн окреслила, яким вона бачить справедливий мир для України. 

Глава Єврокомісії також закликала "тих, хто може" надати Україні далекобійне озброєння.

Теми: ЄСЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Над Києвом і навколо столиці ППО знищили понад 20 повітряних цілей ворога – КМВА

Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Усі новини...
ЄС
ЄС планує посилити механізм призупинення безвізу з третіми країнами, серед яких Україна
ЄС стурбований суперечливим законом Польщі про російський вплив
ЄС запровадив санкції проти причетних до дестабілізації Молдови: Шора, Плахотнюка, Таубер
Останні новини
04:54
Над Києвом і навколо столиці ППО знищили понад 20 повітряних цілей ворога – КМВА
04:30
У контрнаступі Сили оборони повинні використати слабкі місця в позиціях РФ – Пентагон
04:10
У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
03:20
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
02:36
оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
01:03
На підступах до Києва та області повідомляли про роботу ППО
00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
00:02
Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості
00:00
Оновлено від 22.35Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
Усі новини...
Реклама: