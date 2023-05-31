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ЕС ускорит вступление стран Западных Балкан – фон дер Ляйен

"Европейская правда"Среда, 31 мая 2023, 13:10

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила инициативу, призванную ускорить вступление государств западнобалканского региона в Евросоюз.

Об этом она объявила во время выступления в среду на форуме Globsec в Братиславе, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я хочу представить новую инициативу, чтобы воспользоваться этим важным моментом в регионе. Это новый план роста для Западных Балкан. Мы хотим развить прогресс, достигнутый за последние месяцы. Но мы также хотим принести некоторые преимущества членства в ЕС народам Западных Балкан уже сегодня", – сказала фон дер Ляйен.

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План роста, который предлагает Еврокомиссия, по словам фон дер Ляйен, основывается на четырех столпах.

"Во-первых, приблизить Западные Балканы к единому рынку ЕС. Во-вторых, углубление региональной экономической интеграции. В-третьих, ускорение фундаментальных реформ. И, в-четвертых, увеличение фондов подготовки к вступлению", – заявила она.

В некотором роде это новый подход для Европейского Союза, подчеркнула фон дер Ляйен.

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"Мы не только просим наших партнеров сделать новые шаги навстречу нам. Мы также делаем большой шаг навстречу. Наша общая цель – ускорить их путь в ЕС. И для этого мы приближаем наш Союз к Западным Балканам", – отметила глава Еврокомиссии.

Напомним, в своей речи в Братиславе фон дер Ляйен очертила, каким она видит справедливый мир для Украины.

Глава Еврокомиссии также призвала "тех, кто может" предоставить Украине дальнобойное вооружение.

Темы: ЕСЕвропа
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