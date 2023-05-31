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ЕС ускорит вступление стран Западных Балкан – фон дер Ляйен

"Европейская правда"Среда, 31 мая 2023, 13:10

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила инициативу, призванную ускорить вступление государств западнобалканского региона в Евросоюз.

Об этом она объявила во время выступления в среду на форуме Globsec в Братиславе, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я хочу представить новую инициативу, чтобы воспользоваться этим важным моментом в регионе. Это новый план роста для Западных Балкан. Мы хотим развить прогресс, достигнутый за последние месяцы. Но мы также хотим принести некоторые преимущества членства в ЕС народам Западных Балкан уже сегодня", – сказала фон дер Ляйен.

План роста, который предлагает Еврокомиссия, по словам фон дер Ляйен, основывается на четырех столпах.

"Во-первых, приблизить Западные Балканы к единому рынку ЕС. Во-вторых, углубление региональной экономической интеграции. В-третьих, ускорение фундаментальных реформ. И, в-четвертых, увеличение фондов подготовки к вступлению", – заявила она.

В некотором роде это новый подход для Европейского Союза, подчеркнула фон дер Ляйен.

"Мы не только просим наших партнеров сделать новые шаги навстречу нам. Мы также делаем большой шаг навстречу. Наша общая цель – ускорить их путь в ЕС. И для этого мы приближаем наш Союз к Западным Балканам", – отметила глава Еврокомиссии.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в своей речи в Братиславе фон дер Ляйен очертила, каким она видит справедливый мир для Украины.

Глава Еврокомиссии также призвала "тех, кто может" предоставить Украине дальнобойное вооружение.

Темы: ЕСЕвропа
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