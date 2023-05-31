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Сейм Латвії з другої спроби не обрав президента, один кандидат вибуває

"Європейська правда"Середа, 31 травня 2023, 13:59

Другий раунд голосування за нового президента Латвії не визначив переможця, але за його підсумками зі змагання вибуває одна з трьох кандидатів Еліна Пінто.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

У першому та у другому раунді голосування депутатів жоден із трьох кандидатів не отримав необхідної для перемоги кількості голосів.

За правилами після другого раунду кандидат з найменшою підтримкою вибуває зі змагань. Такою кандидаткою стала Еліна Пінто, яку висунули соціал-демократи: за неї віддали 10 голосів.

Відтак у третьому раунді змагаються чинний міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс та бізнесмен Улдіс Піленс. У другому раунді вони отримали 42 і 25 голосів відповідно. 

Результат може визначити те, як голосуватимуть соціал-демократи "Progresīvie" після того, як їхня кандидатка вибула. 

Якщо голоси партії отримає Рінкевичс, він може здобути перемогу із 52 голосами – від "Нової єдності", "Союзну зелених і селян" та соціал-демократів. 

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Одночасно є чутки, що деякі депутати від "Об’єднаного списку", який підтримує Піленса, можуть проголосувати за Рінкевичса задля стабільності коаліції.

Теми: Латвіявибори
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