Сейм Латвії з другої спроби не обрав президента, один кандидат вибуває

Другий раунд голосування за нового президента Латвії не визначив переможця, але за його підсумками зі змагання вибуває одна з трьох кандидатів Еліна Пінто.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

У першому та у другому раунді голосування депутатів жоден із трьох кандидатів не отримав необхідної для перемоги кількості голосів.

За правилами після другого раунду кандидат з найменшою підтримкою вибуває зі змагань. Такою кандидаткою стала Еліна Пінто, яку висунули соціал-демократи: за неї віддали 10 голосів.

Відтак у третьому раунді змагаються чинний міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс та бізнесмен Улдіс Піленс. У другому раунді вони отримали 42 і 25 голосів відповідно.

Результат може визначити те, як голосуватимуть соціал-демократи "Progresīvie" після того, як їхня кандидатка вибула.

Якщо голоси партії отримає Рінкевичс, він може здобути перемогу із 52 голосами – від "Нової єдності", "Союзну зелених і селян" та соціал-демократів.

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Одночасно є чутки, що деякі депутати від "Об’єднаного списку", який підтримує Піленса, можуть проголосувати за Рінкевичса задля стабільності коаліції.