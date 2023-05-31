Сейм Латвии со второй попытки не избрал президента, один кандидат выбывает

Второй раунд голосования за нового президента Латвии не определил победителя, но по его итогам из соревнования выбывает одна из трех кандидатов Элина Пинто.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

В первом и во втором раунде голосования депутатов ни один из трех кандидатов не получил необходимого для победы количества голосов.

По правилам после второго раунда кандидат с наименьшей поддержкой выбывает из соревнований. Таким кандидатом стала Элина Пинто, которую выдвинули социал-демократы: за нее отдали 10 голосов.

Поэтому в третьем раунде соревнуются действующий министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс и бизнесмен Улдис Пиленс. Во втором раунде они получили 42 и 25 голосов соответственно.

Результат может определить то, как будут голосовать социал-демократы "Progresīvie" после того, как их кандидат выбыла.

Если голоса партии получит Ринкевичс, он может одержать победу с 52 голосами – от "Нового единства", "Союза зеленых и крестьян" и социал-демократов.

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В то же время есть слухи, что некоторые депутаты от "Объединенного списка", который поддерживает Пиленса, могут проголосовать за Ринкевичса для стабильности коалиции.