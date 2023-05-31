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Сейм Латвии со второй попытки не избрал президента, один кандидат выбывает

"Европейская правда"Среда, 31 мая 2023, 13:59

Второй раунд голосования за нового президента Латвии не определил победителя, но по его итогам из соревнования выбывает одна из трех кандидатов Элина Пинто.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

В первом и во втором раунде голосования депутатов ни один из трех кандидатов не получил необходимого для победы количества голосов.

По правилам после второго раунда кандидат с наименьшей поддержкой выбывает из соревнований. Таким кандидатом стала Элина Пинто, которую выдвинули социал-демократы: за нее отдали 10 голосов.

Поэтому в третьем раунде соревнуются действующий министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс и бизнесмен Улдис Пиленс. Во втором раунде они получили 42 и 25 голосов соответственно.

Результат может определить то, как будут голосовать социал-демократы "Progresīvie" после того, как их кандидат выбыла.

Если голоса партии получит Ринкевичс, он может одержать победу с 52 голосами – от "Нового единства", "Союза зеленых и крестьян" и социал-демократов.

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В то же время есть слухи, что некоторые депутаты от "Объединенного списка", который поддерживает Пиленса, могут проголосовать за Ринкевичса для стабильности коалиции.

Темы: Латвиявиборы
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