Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дуда: Путін ще не програв війну, не варто сміятися з танків 1960-х років

"Європейська правда"Середа, 31 травня 2023, 14:12
Дуда: Путін ще не програв війну, не варто сміятися з танків 1960-х років
АНДЖЕЙ ДУДА, ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Президент Польщі Анджей Дуда застеріг від поспішних заяв про програш Росії у розв’язаній нею війні проти України. 

Про це Дуда сказав у розмові з Алмаром Латуром, генеральним директором Dow Jones, видавцем The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні кажуть, що Владімір Путін програв війну, а його поразка полягає в тому, що Фінляндія вступила до НАТО, хоча протягом багатьох років фінський народ вагався, чи варто йому відмовлятися від нейтралітету. Пані та панове, Владімір Путін не програв жодної війни", – заявив президент Польщі.

Реклама:

Він висловив сподівання, що Путін програє війну. Проте, зазначив Дуда, "наразі ми маємо ситуацію, коли російський каток давить Україну, сотні людей гинуть на фронті щодня, при цьому росіян більше 100 мільйонів, а українців менше 40 мільйонів".

"Вже одна ця різниця показує, хто тут має перевагу. Для росіян людське життя нічого не означає, для українців кожне життя – на вагу золота. Це різні культури. Росія – ядерна наддержава, вона має гігантські запаси зброї – і що з того, що ми сміємося з того, що вона вивозить танки з 1960-х років, коли кожен танк важить 50-60 тонн. Якщо він їде, він розчавить, незалежно від того, чи він сучасний", – сказав польський президент. 

Путін програє війну, коли російська армія буде витіснена за межі міжнародно визнаних кордонів України, переконаний Дуда. 

ВІДЕО ДНЯ

"Війна триває, Росія все більше мобілізується, російська економіка переходить на військові рейки. Не сумнівайтеся, що вони здатні за допомогою пропаганди сказати людям, що вони повинні затягнути паски, і навіть якщо вони голодні, вони повинні пишатися, тому що Росія – велика", – додав президент Польщі.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем після візиту до Києва і спілкування з президентом Володимиром Зеленським заявив, що коли почнеться український контрнаступ, на росіян "чекає грубе пробудження".

Теми: ДудаПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Дуда
Дуда пояснив, чому небезпечно погоджуватись на окупацію Криму Росією
Лукашенко раптом захотів покращення відносин з Польщею, Дуда відповів
Дуда розповів, що має зробити Білорусь, якщо хоче покращити відносини з Польщею
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: