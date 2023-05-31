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Дуда: Путін ще не програв війну, не варто сміятися з танків 1960-х років

"Європейська правда"Середа, 31 травня 2023, 14:12
Дуда: Путін ще не програв війну, не варто сміятися з танків 1960-х років
АНДЖЕЙ ДУДА, ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Президент Польщі Анджей Дуда застеріг від поспішних заяв про програш Росії у розв’язаній нею війні проти України. 

Про це Дуда сказав у розмові з Алмаром Латуром, генеральним директором Dow Jones, видавцем The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні кажуть, що Владімір Путін програв війну, а його поразка полягає в тому, що Фінляндія вступила до НАТО, хоча протягом багатьох років фінський народ вагався, чи варто йому відмовлятися від нейтралітету. Пані та панове, Владімір Путін не програв жодної війни", – заявив президент Польщі.

Він висловив сподівання, що Путін програє війну. Проте, зазначив Дуда, "наразі ми маємо ситуацію, коли російський каток давить Україну, сотні людей гинуть на фронті щодня, при цьому росіян більше 100 мільйонів, а українців менше 40 мільйонів".

"Вже одна ця різниця показує, хто тут має перевагу. Для росіян людське життя нічого не означає, для українців кожне життя – на вагу золота. Це різні культури. Росія – ядерна наддержава, вона має гігантські запаси зброї – і що з того, що ми сміємося з того, що вона вивозить танки з 1960-х років, коли кожен танк важить 50-60 тонн. Якщо він їде, він розчавить, незалежно від того, чи він сучасний", – сказав польський президент. 

Путін програє війну, коли російська армія буде витіснена за межі міжнародно визнаних кордонів України, переконаний Дуда. 

"Війна триває, Росія все більше мобілізується, російська економіка переходить на військові рейки. Не сумнівайтеся, що вони здатні за допомогою пропаганди сказати людям, що вони повинні затягнути паски, і навіть якщо вони голодні, вони повинні пишатися, тому що Росія – велика", – додав президент Польщі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем після візиту до Києва і спілкування з президентом Володимиром Зеленським заявив, що коли почнеться український контрнаступ, на росіян "чекає грубе пробудження".

Теми: ДудаПутін
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