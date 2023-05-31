Новим президентом Латвії стане чинний глава МЗС

Сейм обрав новим президентом Латвії чинного міністра закордонних справ Едгарса Рінкевичса.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

У третьому раунді голосування, в якому залишилося два кандидати – Рінкевичс та Улдіс Піленс – перший отримав 52 голоси, що достатньо для обрання. Вирішальну роль зіграли голоси соціал-демократів, оскільки їхня кандидатка Еліна Пінто вибула після другого раунду.

У перших двох раундах голосування за Рінкевичса віддали голоси по 42 депутати.

У зверненні до Сейму новообраний президент подякував і тим парламентарям, які його підтримали і тим, які голосували проти, та пообіцяв робити усе, що від нього залежить, для безпеки, єдності та процвітання країни і тісно співпрацювати із Сеймом та урядом.

Хто замінить Рінкевичса на посаді міністра закордонних справ, наразі невідомо.

Нагадаємо, чинний президент Латвії Егілс Левітс від участі у виборах відмовився.