Новим президентом Латвії стане чинний глава МЗС
Сейм обрав новим президентом Латвії чинного міністра закордонних справ Едгарса Рінкевичса.
Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".
У третьому раунді голосування, в якому залишилося два кандидати – Рінкевичс та Улдіс Піленс – перший отримав 52 голоси, що достатньо для обрання. Вирішальну роль зіграли голоси соціал-демократів, оскільки їхня кандидатка Еліна Пінто вибула після другого раунду.
У перших двох раундах голосування за Рінкевичса віддали голоси по 42 депутати.
У зверненні до Сейму новообраний президент подякував і тим парламентарям, які його підтримали і тим, які голосували проти, та пообіцяв робити усе, що від нього залежить, для безпеки, єдності та процвітання країни і тісно співпрацювати із Сеймом та урядом.
Хто замінить Рінкевичса на посаді міністра закордонних справ, наразі невідомо.
Нагадаємо, чинний президент Латвії Егілс Левітс від участі у виборах відмовився.