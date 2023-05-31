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Новым президентом Латвии станет действующий глава МИД

"Европейская правда"Среда, 31 мая 2023, 14:52
Новым президентом Латвии станет действующий глава МИД
Edgars Rinkēvičs, фото МИД Латвии

Сейм Латвии избрал новым президентом страны действующего министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

В третьем раунде голосования, в котором осталось два кандидата – Ринкевичс и Улдис Пиленс – первый получил 52 голоса, что достаточно для избрания. Решающую роль сыграли голоса социал-демократов, поскольку их кандидат Элина Пинто выбыла после второго раунда.

В первых двух раундах голосования за Ринкевичса отдали голоса по 42 депутата.

В обращении к Сейму новоизбранный президент поблагодарил и тех парламентариев, которые его поддержали и тех, кто голосовал против, и пообещал делать все от него зависящее для безопасности, единства и процветания страны и тесно сотрудничать с Сеймом и правительством.

Кто заменит Ринкевичса на посту министра иностранных дел, пока неизвестно.

Напомним, действующий президент Латвии Эгилс Левитс от участия в выборах отказался.

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Темы: Латвия
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