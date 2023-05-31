Київське метро відновило роботу після загибелі жінки під потягом

У Києві на 1,5 години зачиняли три станції метро на "синій" гілці через потрапляння жінки під потяг.

Оновлено: О 18:10 метрополітен повідомив, що роботу поїздів відновили у звичайному режимі.

Також у пресслужбі зазначили, що жінка, яка впала на колії, загинула.

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Джерело: пресслужба КМДА, журналістка Наталія Соколенко у Facebook, метрополітен у Telegram

Деталі: Рух поїздів синьою лінією метро після інциденту здійснювався від станції "Героїв Дніпра" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Либідська" до станції "Теремки". Станції: "Площа Українських Героїв" (колишня "Площа Льва Толстого"), "Олімпійська" та "Палац "Україна" були зачинені на вхід та вихід.

У КМДА уточнили, що на станції "Палац "Україна" пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликали всі необхідні служби, зокрема й медиків.

ВІДЕО ДНЯ

Журналістка Наталія Соколенко повідомила, що молода дівчина сама стрибнула під потяг.

Пряма мова: "Дівчина стрибнула під потяг на станції метро Палац Україна. Підійти і зафіксувати я не наважилася, вийшла нагору разом з усіма пасажирами. Машиніст сказав: насмерть. Шкода молодого життя".

Деталі: Наразі обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.