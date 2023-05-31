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Киевское метро возобновило работу после гибели женщины под поездом

Татьяна Лозовенко, Ирина БалачукСреда, 31 мая 2023, 18:18
Киевское метро возобновило работу после гибели женщины под поездом
фото уп

В Киеве на 1,5 часа закрывали три станции метро на "синей" ветке из-за попадания женщины под поезд.

Обновлено: В 18:10 метрополитен сообщил, что работу поездов восстановили в обычном режиме.

Также в пресс-службе отметили, что женщина, которая упала на пути, погибла.

Источник: пресс-служба КГГА, журналистка Наталья Соколенко в Facebook, метрополитен в Telegram 

Детали: Движение поездов по синей линии метро после инцидента осуществлялось от станции "Героев Днепра" до станции "Майдан Независимости" и от станции "Лыбедская" до станции "Теремки". Станции "Площадь Украинских Героев" (бывшая "Площадь Льва Толстого"), "Олимпийская" и "Дворец "Украина" были закрыты на вход и выход.

В КГГА уточнили, что на станции "Дворец "Украина" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызвали все необходимые службы, в том числе и медиков.

Журналистка Наталья Соколенко сообщила, что молодая девушка сама прыгнула под поезд.

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Прямая речь: "Девушка прыгнула под поезд на станции метро Дворец Украина. Подойти и зафиксировать я не решилась, вышла наверх вместе со всеми пассажирами. Машинист сказал: насмерть. Жаль молодую жизнь".

Детали: Сейчас обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Темы: Киевметро
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