Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: Ердоган не приїде на саміт європейських лідерів у Кишинів

Середа, 31 травня 2023, 17:29

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирішив скасувати участь у саміті Європейської політичної спільноти, який відбудеться в четвер у Кишиневі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Причина відмови Ердогана від участі в саміті європейських лідерів невідома, офіційна Анкара поки не коментувала ситуацію.

Він був переобраний президентом Туреччини в другому турі виборів у неділю, набравши 52,16% голосів.

Як пише NewsMaker, в офіційній програмі саміту Європейської політичної спільноти, опублікованій у середу, президент Туреччини згадується як один із учасників.

Як відомо, саміт європейських лідерів відбудеться на території виноробні за 35 кілометрів від Кишинева.

Це буде вже друга зустріч Європейської політичної спільноти, на якій обговорюватимуться спільні зусилля заради миру в контексті війни в Україні та пов'язаних із нею криз, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкості європейських держав.

ВІДЕО ДНЯ

Участь у саміті Європейської політичної спільноти підтвердили зокрема президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак та очільниця італійського уряду Джорджія Мелоні.

Теми: ЕрдоганЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський пропонує Росії "дипломатичний вихід" із найменшими втратами

Шольц різко відповів критикам надання зброї Україні, які намагалися його освистати

Прикордонники посилюють контроль за перетином кордону за системою "Шлях"

Зеленський готовий вилетіти до Латинської Америки для зустрічі з президентами

Закрите укриття: суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним

За підривом колаборантів у Запорізькій області стоїть СБУ – джерело

Усі новини...
Ердоган
ЗМІ: Зеленський та Путін планують відвідати Туреччину незабаром
Байден сказав Ердогану, що треба розблокувати вступ Швеції до НАТО
Зеленський поговорив із Ердоганом про "зернову угоду" та війну в Україні
Останні новини
22:29
"Ролан Гаррос": Цуренко повторила свій рекорд, вперше у четвертому раунді зіграють дві українки
22:04
оновлено, фотоРосіяни вдарили по передмістю Дніпра: 6 постраждалих, серед них дитина, під завалами люди
21:37
Байден підписав призупинення стелі держборгу США для уникнення дефолту
21:07
Зеленський пропонує Росії "дипломатичний вихід" із найменшими втратами
20:26
Туреччина на прохання НАТО направить до Косова миротворців
19:56
В Угорщині після демаршу Києва виправили ролик з "російським" Кримом, але старе відео не змінили
19:37
фото, відеоУ Бердянську пролунали вибухи, окупанти заявили про збиття ракет
19:30
Боррель поговорив із главою Міноборони Південної Кореї про боєприпаси для України
19:24
фотоУ Мелітополі пролунали гучні вибухи, видно густий дим – мер
19:15
В Генічеську окупанти утримують проукраїнських мешканців у підвалах податкової – Генштаб
Усі новини...
Реклама: