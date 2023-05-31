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ЗМІ: Ердоган не приїде на саміт європейських лідерів у Кишинів

Середа, 31 травня 2023, 17:29

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирішив скасувати участь у саміті Європейської політичної спільноти, який відбудеться в четвер у Кишиневі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Причина відмови Ердогана від участі в саміті європейських лідерів невідома, офіційна Анкара поки не коментувала ситуацію.

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Він був переобраний президентом Туреччини в другому турі виборів у неділю, набравши 52,16% голосів.

Як пише NewsMaker, в офіційній програмі саміту Європейської політичної спільноти, опублікованій у середу, президент Туреччини згадується як один із учасників.

Як відомо, саміт європейських лідерів відбудеться на території виноробні за 35 кілометрів від Кишинева.

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Це буде вже друга зустріч Європейської політичної спільноти, на якій обговорюватимуться спільні зусилля заради миру в контексті війни в Україні та пов'язаних із нею криз, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкості європейських держав.

Участь у саміті Європейської політичної спільноти підтвердили зокрема президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак та очільниця італійського уряду Джорджія Мелоні.

Теми: ЕрдоганЄвропа
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