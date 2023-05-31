ЗМІ: Ердоган не приїде на саміт європейських лідерів у Кишинів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирішив скасувати участь у саміті Європейської політичної спільноти, який відбудеться в четвер у Кишиневі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Причина відмови Ердогана від участі в саміті європейських лідерів невідома, офіційна Анкара поки не коментувала ситуацію.

Він був переобраний президентом Туреччини в другому турі виборів у неділю, набравши 52,16% голосів.

Як пише NewsMaker, в офіційній програмі саміту Європейської політичної спільноти, опублікованій у середу, президент Туреччини згадується як один із учасників.

Як відомо, саміт європейських лідерів відбудеться на території виноробні за 35 кілометрів від Кишинева.

Це буде вже друга зустріч Європейської політичної спільноти, на якій обговорюватимуться спільні зусилля заради миру в контексті війни в Україні та пов'язаних із нею криз, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкості європейських держав.

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Участь у саміті Європейської політичної спільноти підтвердили зокрема президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак та очільниця італійського уряду Джорджія Мелоні.