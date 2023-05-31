СМИ: Эрдоган не приедет на саммит европейских лидеров в Кишинев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отменить участие в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в четверг в Кишиневе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Причина отказа Эрдогана от участия в саммите европейских лидеров неизвестна, официальная Анкара пока не комментировала ситуацию.

Он был переизбран президентом Турции во втором туре выборов в воскресенье, набрав 52,16% голосов.

Как пишет NewsMaker, в официальной программе саммита Европейского политического сообщества, опубликованной в среду, президент Турции упоминается как один из участников.

Как известно, саммит европейских лидеров состоится на территории винодельни в 35 километрах от Кишинева.

Это будет уже вторая встреча Европейского политического сообщества, на которой будут обсуждаться совместные усилия ради мира в контексте войны в Украине и связанных с ней кризисов, защита демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивости европейских государств.

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Участие в саммите Европейского политического сообщества подтвердили в частности президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер Великобритании Риши Сунак и глава итальянского правительства Джорджия Мелони.