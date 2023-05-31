У Литві заявили, що режим Лукашенка може використати нелегальних мігрантів під час саміту НАТО

У Литві припускають, що під час проведення саміту НАТО у Вільнюсі самопроголошена влада Білорусі може знову використати нелегальних мігрантів.

Про це заявив голова Служби охорони державного кордону Литви Рустамас Любаєвас, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.

Він зазначив, що литовська сторона підтримує постійний контакт зі службами розвідки і контррозвідки, а також оцінює обстановку на кордоні.

Любаєвас сказав, що Білорусь може використати мігрантів для дестабілізації обстановки під час проведення саміту.

"Є ймовірність, що режим Лукашенка і його поплічники спробують використати це знаряддя проти нас, організовуючи виштовхування нелегальних мігрантів на нашу територію або до заходу, або під час нього", – наголосив він.

Глава відомства додав, що литовські прикордонники відстежують ситуацію на тільки в Білорусі, але й на території РФ.

Як відомо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

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З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Також регулярно виявляють осіб, які допомагають мігрантам продовжити подорож вглиб ЄС.