Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Литві заявили, що режим Лукашенка може використати нелегальних мігрантів під час саміту НАТО

"Європейська правда"Середа, 31 травня 2023, 20:55
У Литві заявили, що режим Лукашенка може використати нелегальних мігрантів під час саміту НАТО
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото president.gov.by

У Литві припускають, що під час проведення саміту НАТО у Вільнюсі самопроголошена влада Білорусі може знову використати нелегальних мігрантів.

Про це заявив голова Служби охорони державного кордону Литви Рустамас Любаєвас, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.

Він зазначив, що литовська сторона підтримує постійний контакт зі службами розвідки і контррозвідки, а також оцінює обстановку на кордоні.

Реклама:

Любаєвас  сказав, що Білорусь може використати мігрантів для дестабілізації обстановки під час проведення саміту.

"Є ймовірність, що режим Лукашенка і його поплічники спробують використати це знаряддя проти нас, організовуючи виштовхування нелегальних мігрантів на нашу територію або до заходу, або під час нього", – наголосив він.

Глава відомства додав, що литовські прикордонники відстежують ситуацію на тільки в Білорусі, але й на території РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Також регулярно виявляють осіб, які допомагають мігрантам продовжити подорож вглиб ЄС.

Теми: ЛитваЛукашенкоНАТОміграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: