Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Литве заявили, что режим Лукашенко может использовать нелегальных мигрантов во время саммита НАТО

"Европейская правда"Среда, 31 мая 2023, 20:55
В Литве заявили, что режим Лукашенко может использовать нелегальных мигрантов во время саммита НАТО
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото president.gov.by

В Литве предполагают, что во время проведения саммита НАТО в Вильнюсе самопровозглашенные власти Беларуси могут снова использовать нелегальных мигрантов.

Об этом заявил глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Он отметил, что литовская сторона поддерживает постоянный контакт со службами разведки и контрразведки, а также оценивает обстановку на границе.

Любаевас сказал, что Беларусь может использовать мигрантов для дестабилизации обстановки во время проведения саммита.

"Есть вероятность, что режим Лукашенко и его приспешники попытаются использовать это орудие против нас, организуя выталкивание нелегальных мигрантов на нашу территорию или до мероприятия, или во время него", – подчеркнул он.

Глава ведомства добавил, что литовские пограничники отслеживают ситуацию на только в Беларуси, но и на территории РФ.

Как известно, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС. Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

ВИДЕО ДНЯ

С зимы 2021-2022 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла. Также регулярно выявляют лиц, которые помогают мигрантам продолжить путешествие вглубь ЕС.

Темы: ЛитваЛукашенкоНАТОмиграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
Литва
В Литве с 1 июня будут штрафовать за алкоголь в салоне авто
Литва купит у Польши зенитные комплексы Grom за более чем 20 млн евро
Германия перебросит свой ЗРК Patriot из Словакии в Литву для охраны саммита НАТО
Последние новости
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
23:48
Кулеба: Вильнюс должен "подтянуть" НАТО к реальности, решение Бухареста от нее максимально оторвано
Все новости...
Реклама: