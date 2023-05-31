В Литве заявили, что режим Лукашенко может использовать нелегальных мигрантов во время саммита НАТО

В Литве предполагают, что во время проведения саммита НАТО в Вильнюсе самопровозглашенные власти Беларуси могут снова использовать нелегальных мигрантов.

Об этом заявил глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Он отметил, что литовская сторона поддерживает постоянный контакт со службами разведки и контрразведки, а также оценивает обстановку на границе.

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Любаевас сказал, что Беларусь может использовать мигрантов для дестабилизации обстановки во время проведения саммита.

"Есть вероятность, что режим Лукашенко и его приспешники попытаются использовать это орудие против нас, организуя выталкивание нелегальных мигрантов на нашу территорию или до мероприятия, или во время него", – подчеркнул он.

Глава ведомства добавил, что литовские пограничники отслеживают ситуацию на только в Беларуси, но и на территории РФ.

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Как известно, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС. Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

С зимы 2021-2022 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла. Также регулярно выявляют лиц, которые помогают мигрантам продолжить путешествие вглубь ЕС.