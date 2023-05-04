Захисники знищили над Одесою 12 "Шахедів"

Уламок збитого над Одесою дрона. Фото з Facebook ОК "Південь"

Українські Сили оборони збили 12 із 15 ударних дронів "Шахед", які вночі 4 травня атакували Одесу.

Джерело: оперативне командування "Південь" у Facebook

Дослівно: "На Одесу вночі ворог спрямував 15 "Shahed-131/136".

12 безпілотників знищено силами протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп".

Деталі: Повідомляється, що 3 дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу, яка спалахнула внаслідок попадання дронів, ліквідовано. Люди не постраждали.

На безпілотниках, які атакували Одесу, окупанти написали "За Москву" і "За Кремль".

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