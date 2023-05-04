Захисники знищили над Одесою 12 "Шахедів"
Четвер, 4 травня 2023, 06:40
Українські Сили оборони збили 12 із 15 ударних дронів "Шахед", які вночі 4 травня атакували Одесу.
Джерело: оперативне командування "Південь" у Facebook
Дослівно: "На Одесу вночі ворог спрямував 15 "Shahed-131/136".
12 безпілотників знищено силами протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп".
Деталі: Повідомляється, що 3 дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу, яка спалахнула внаслідок попадання дронів, ліквідовано. Люди не постраждали.
На безпілотниках, які атакували Одесу, окупанти написали "За Москву" і "За Кремль".
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