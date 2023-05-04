Нічна атака дронів на Київ: пошкоджені машини і дороги − КМВА
Четвер, 4 травня 2023, 08:54
У результаті нічної атаки безпілотників на Київ уламками збитих дронів пошкоджені припарковані поблизу будинків автомобілі і дорожнє покриття.
Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram
Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "У результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях навколо приблизно 10 будинків впали уламки.
Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі (кількість уточнюється) та дорожнє покриття".
Деталі: Він додав, що інформації щодо потерпілих громадян немає. Дані уточнюються.
Передісторія:
- Раніше Попко повідомив, що сили протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники і ракети, які цієї ночі атакували Київ.
- Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що українські захисники цієї ночі знищили 18 ударних дронів "Шахед" і розвідувальний безпілотник, загалом ворог використав для атак до 24 "Шахеди".
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