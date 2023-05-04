Нічна атака дронів на Київ: пошкоджені машини і дороги − КМВА

Напис на російському дроні, яким вночі 4 травня окупанти атакували Україну. Фото з Facebook OK "Південь"

У результаті нічної атаки безпілотників на Київ уламками збитих дронів пошкоджені припарковані поблизу будинків автомобілі і дорожнє покриття.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "У результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях навколо приблизно 10 будинків впали уламки.

Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі (кількість уточнюється) та дорожнє покриття".

Деталі: Він додав, що інформації щодо потерпілих громадян немає. Дані уточнюються.

Передісторія:

Раніше Попко повідомив, що сили протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники і ракети, які цієї ночі атакували Київ.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що українські захисники цієї ночі знищили 18 ударних дронів "Шахед" і розвідувальний безпілотник, загалом ворог використав для атак до 24 "Шахеди".