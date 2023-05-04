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Нічна атака дронів на Київ: пошкоджені машини і дороги − КМВА

Ірина БалачукЧетвер, 4 травня 2023, 08:54
Нічна атака дронів на Київ: пошкоджені машини і дороги − КМВА
Напис на російському дроні, яким вночі 4 травня окупанти атакували Україну. Фото з Facebook OK "Південь"

У результаті нічної атаки безпілотників на Київ уламками збитих дронів пошкоджені припарковані поблизу будинків автомобілі і дорожнє покриття.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "У результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях навколо приблизно 10 будинків впали уламки.

Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі (кількість уточнюється) та дорожнє покриття".

Деталі: Він додав, що інформації щодо потерпілих громадян немає. Дані уточнюються.

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Теми: Київбезпілотники
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