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Українські захисники збили вночі 18 "Шахедів"

"Українська правда"Четвер, 4 травня 2023, 07:35
Українські захисники збили вночі 18 Шахедів
УЛАМОК ЗБИТОГО НАД ОДЕСОЮ ДРОНА. ФОТО З FACEBOOK ОК "ПІВДЕНЬ"

Українські захисники цієї ночі знищили 18 ударних дронів "Шахед" і розвідувальний безпілотник, загалом ворог використав для атак до 24 "Шахеди".

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Вночі 4 травня ворог знову атакував "Шахедами" з північного напрямку (Брянська область) та з півдня (східне узбережжя Азовського моря).

Окупанти застосували до 24 ударних дронів "Shahed-136/131".

Цього разу силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 18 ударних БпЛА".

Деталі: Зазнається, що бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України, було застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • У Києві та ряді областей України вночі 4 травня оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.
  • Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники і ракети, які цієї ночі атакували Київ.
  • Українські Сили оборони збили 12 із 15 ударних дронів "Шахед", які вночі 4 травня атакували Одесу.

Теми: ППОбезпілотникиРосія
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