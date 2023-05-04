Українські захисники збили вночі 18 "Шахедів"

УЛАМОК ЗБИТОГО НАД ОДЕСОЮ ДРОНА. ФОТО З FACEBOOK ОК "ПІВДЕНЬ"

Українські захисники цієї ночі знищили 18 ударних дронів "Шахед" і розвідувальний безпілотник, загалом ворог використав для атак до 24 "Шахеди".

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Вночі 4 травня ворог знову атакував "Шахедами" з північного напрямку (Брянська область) та з півдня (східне узбережжя Азовського моря).

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Окупанти застосували до 24 ударних дронів "Shahed-136/131".

Цього разу силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 18 ударних БпЛА".

Деталі: Зазнається, що бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України, було застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр".

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