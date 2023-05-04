Поліцейські показали уламки повітряних цілей в Києві
Четвер, 4 травня 2023, 10:34
Патрульна поліція Києва показала уламки збитих над столицею повітряних цілей.
Джерело: пресслужба патрульної поліції Києва
Деталі: Патрульні повідомили, що отримували чисельні повідомлення про падіння уламків вночі та зранку. Прибувши, інспектори, забезпечували охорону місця події та викликали на місце слідчих й вибухотехників.
Реклама:
Дослівно: "Ці світлини – наочний приклад того, чому всім вкрай ризиковано нехтувати сигналами повітряної тривоги".
Передісторія:
- Раніше очільник Київської міської військової адміністрації повідомив, що сили протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники і ракети, які цієї ночі атакували Київ.
- Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що українські захисники цієї ночі знищили 18 ударних дронів "Шахед" і розвідувальний безпілотник, загалом ворог використав для атак до 24 "Шахеди".
ВІДЕО ДНЯ