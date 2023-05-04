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Поліцейські показали уламки повітряних цілей в Києві

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 4 травня 2023, 10:34
Поліцейські показали уламки повітряних цілей в Києві
Фото: патрульна поліція Києва

Патрульна поліція Києва показала уламки збитих над столицею повітряних цілей.

Джерело: пресслужба патрульної поліції Києва

Деталі: Патрульні повідомили, що отримували чисельні повідомлення про падіння уламків вночі та зранку. Прибувши, інспектори, забезпечували охорону місця події та викликали на місце слідчих й вибухотехників. 

Дослівно: "Ці світлини – наочний приклад того, чому всім вкрай ризиковано нехтувати сигналами повітряної тривоги".

 
 
 
 
 

Передісторія:

  • Раніше очільник Київської міської військової адміністрації повідомив, що сили протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники і ракети, які цієї ночі атакували Київ.
  • Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що українські захисники цієї ночі знищили 18 ударних дронів "Шахед" і розвідувальний безпілотник, загалом ворог використав для атак до 24 "Шахеди".

Теми: поліціябезпілотникиКиїв
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