Поліцейські показали уламки повітряних цілей в Києві

Патрульна поліція Києва показала уламки збитих над столицею повітряних цілей.

Джерело: пресслужба патрульної поліції Києва

Деталі: Патрульні повідомили, що отримували чисельні повідомлення про падіння уламків вночі та зранку. Прибувши, інспектори, забезпечували охорону місця події та викликали на місце слідчих й вибухотехників.

Дослівно: "Ці світлини – наочний приклад того, чому всім вкрай ризиковано нехтувати сигналами повітряної тривоги".

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