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На Київщині повторно протестують систему оповіщення: сирени лунатимуть по обіді

Ірина БалачукЧетвер, 4 травня 2023, 10:43
На Київщині повторно протестують систему оповіщення: сирени лунатимуть по обіді
Фото з сайту mil.in.ua

По обіді 4 травня у Київській області знову тестуватимуть систему оповіщення − мешканців просять не лякатися і зберігати спокій.

Джерело: голова Броварів Ігор Сапожко у Telegram

Пряма мова Сапожка: "Відповідно до інформації Департаменту цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами КОВА 4 травня буде проводитися повторне тестування автоматизованої системи централізованого оповіщення Київської області".

Деталі: Сирена лунатиме у період з 15:00 до 16:00.

За словами Сапожка, заплановані декілька спрацювань електромеханічних сирен із довільними інтервалами часу.

"Зберігайте спокій! У разі реальної загрози спрацюють мобільні додатки", − нагадав мер Броварів.

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Теми: Київська областьповітряна тривога
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