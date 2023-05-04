Лише за квітень окупанти убили 190 дорослих і 17 дітей в Україні − Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що лише квітні російські окупанти убили 207 мирних мешканців України, серед яких – 17 дітей.

Джерело: Зеленський під час виступу в Гаазі 4 травня

Пряма мова президента: "6 139 – це конкретна кількість воєнних злочинів, скоєних росіянами лише минулого місяця, наслідком чого стала загибель 207 цивільних людей, з них 17 – дітей. Ще більше 400 цивільних громадян зазнали поранень".

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Деталі: Зеленський наголосив, що це лише цифри за один місяць, при тому, що повномасштабна агресія Росії проти України триває вже 15-й місяць.

Президент нагадав, що "лише вчора Росія вбила 23 людей, 48 дістали поранення".



Він додав, що російська агресія почалася понад 9 років тому окупацією українського Криму і війною на Донбасі. І з того часу були "сотні тисяч воєнних злочинів, сотні тисяч жертв, мільйони ударів, завданих на Донбасі".

Зеленський закликав згадати кожну людину, убиту у Бучі, у концентраційних таборах, які росіяни створили на українських землях; кожного військового, замученого у російському полоні; кожне місто, спалене внаслідок війни, і пасажирів нідерландського рейсу MH17, які теж загинули від рук росіян.