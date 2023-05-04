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Шість бригад "Гвардії наступу" НГУ вже готові виконувати бойові завдання – Уршалович

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 травня 2023, 14:36
Шість бригад Гвардії наступу НГУ вже готові виконувати бойові завдання – Уршалович
фото НГУ

У Національній гвардії заявили, що шість бригад, які є частиною "Гвардії наступу", вже сформовані та готові до виконання завдань Сил оборони України.

Джерело: заступник директора Департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович під час брифінгу в Military Media Center, цитує пресслужба НГУ

Пряма мова: "Шість бригад Національної гвардії, які є частиною "Гвардії наступу" – сформовані, укомплектовані особовим складом і готові виконувати завдання у складі Сил оборони після отримання відповідного завдання. У процесі 7-ма бригада "Хартія", про формування якої було оголошено у квітні".

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Деталі: За словами Уршаловича, наразі сформовані бригади доозброюються і ще кілька тижнів вони проходитимуть бойове залагодження.

Зараз бійці, які уже пройшли всі етапи відбору і зараховані до штурмових бригад "Гвардії наступу", в міру формування навчальних взводів і рот тренуються на полігонах.

Представник НГУ підкреслив, що заходи підготовки проводяться паралельним методом, тобто певні підрозділи вже проходять колективну підготовку, а для когось має розпочатися індивідуальна.

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Заняття з індивідуальної підготовки проводять інструктори, які в більшості мають бойовий досвід. Особовий склад навчається діяти в різних видах бою та різноманітних умовах бойової обстановки.

Тактичні навчання, якими завершується підготовка, проводяться безпосередньо під керівництвом командирів підрозділів та обов’язково з бойовою стрільбою.

Пряма мова: "Кожен офіцер, сержант і солдат "Гвардії наступу" вмотивований і розуміє, що від нього особисто, від кожного підрозділу, кожної бригади буде залежати успіх звільнення нашої землі від агресора".

Оновлено: Водночас, як стало відомо УП від військовослужбовців "Гвардії наступу", щонайменше у двох бригадах є проблеми з набором людей.

Теми: Гвардія наступуНацгвардіявійна
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