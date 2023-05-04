Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шість бригад "Гвардії наступу" НГУ вже готові виконувати бойові завдання – Уршалович

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 травня 2023, 14:36
Шість бригад Гвардії наступу НГУ вже готові виконувати бойові завдання – Уршалович
фото НГУ

У Національній гвардії заявили, що шість бригад, які є частиною "Гвардії наступу", вже сформовані та готові до виконання завдань Сил оборони України.

Джерело: заступник директора Департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович під час брифінгу в Military Media Center, цитує пресслужба НГУ

Пряма мова: "Шість бригад Національної гвардії, які є частиною "Гвардії наступу" – сформовані, укомплектовані особовим складом і готові виконувати завдання у складі Сил оборони після отримання відповідного завдання. У процесі 7-ма бригада "Хартія", про формування якої було оголошено у квітні".

Деталі: За словами Уршаловича, наразі сформовані бригади доозброюються і ще кілька тижнів вони проходитимуть бойове залагодження.

Зараз бійці, які уже пройшли всі етапи відбору і зараховані до штурмових бригад "Гвардії наступу", в міру формування навчальних взводів і рот тренуються на полігонах.

Представник НГУ підкреслив, що заходи підготовки проводяться паралельним методом, тобто певні підрозділи вже проходять колективну підготовку, а для когось має розпочатися індивідуальна.

Заняття з індивідуальної підготовки проводять інструктори, які в більшості мають бойовий досвід. Особовий склад навчається діяти в різних видах бою та різноманітних умовах бойової обстановки.

ВІДЕО ДНЯ

Тактичні навчання, якими завершується підготовка, проводяться безпосередньо під керівництвом командирів підрозділів та обов’язково з бойовою стрільбою.

Пряма мова: "Кожен офіцер, сержант і солдат "Гвардії наступу" вмотивований і розуміє, що від нього особисто, від кожного підрозділу, кожної бригади буде залежати успіх звільнення нашої землі від агресора".

Оновлено: Водночас, як стало відомо УП від військовослужбовців "Гвардії наступу", щонайменше у двох бригадах є проблеми з набором людей.

Теми: Гвардія наступуНацгвардіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" - CNN

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Пригожин уже каже, що йому пообіцяли "боєприпасів стільки, скільки буде потрібно"

Усі новини...
Гвардія наступу
8 бригад "Гвардії наступу" готуються, ще будуть формуватися нові – Клименко
Нацгвардійці і поліція проводять злагодження із бойовою технікою, необхідною для наступу – Клименко
У "Гвардії наступу" з’явиться ще одна бригада
Останні новини
23:35
доповненоВ Україні повітряна тривога: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області ППО
23:27
США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" - CNN
23:12
Трагедія в Умані: історії живих і загиблих
22:54
Туреччина відмовилася передати Україні російські С-400, як пропонували США - міністр
22:33
Окупанти намагаються виїхати з Запорізької області під виглядом цивільних – Федоров
21:57
У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка
21:26
Дві німецькі землі хочуть контролю на кордонах з Польщею і Чехією
21:09
Прилєпін заявив, що сам був за кермом машини в момент вибуху
20:41
Зеленський: Травень і червень мають стати плідними у постачанні зброї й переговорах з партнерами
20:17
Проросійський політик Шор пригрозив протестами на євросаміті у Молдові
Усі новини...
Реклама: