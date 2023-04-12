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У "Гвардії наступу" з’явиться ще одна бригада

Валентина РоманенкоСереда, 12 квітня 2023, 15:03
У Гвардії наступу з’явиться ще одна бригада
Руслан Музичук. фото НГУ

У "Гвардії наступу" з’явиться нова дев’ята бригада – "Хартія".

Джерело: заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в ефірі національного телемарафону, цитує "Урядовий портал", речник Нацгвардії Руслан Музичук у коментарі УП

Деталі: За словами Павліченко, МВС уже отримало десятки тисяч заяв від добровольців, які готові долучитися до "Гвардії наступу". Саме тому було вирішено продовжити набір та створити нову бригаду у складі Національної гвардії України.

Як уточнила заступниця міністра, ця бригада буде дев’ятою у складі "Гвардії наступу" та сьомою бригадою в Національній гвардії України. Вже розпочато набір до "Хартії", заявку так само можна подати або ж через сайт Міністерства внутрішніх справ, де можна ознайомитись з більш детально з інформацією про етапи відбору, про навчання, яке буде відбуватися.

Крім цього, можна ознайомитися з адресами тих ЦНАПів, які наразі працюють, де також можна подати свої документи офлайн.

Як пояснив УП речник Нацгвардії Руслан Музичук, нова бригада формуватиметься на основі добровольчого підрозділу "Хартія", який виник на початку повномасштабного вторгнення РФ.

За словами полковника, добровольці "Хартії" обороняли Харківщину та одними з перших вийшли на кордон з Російською Федерацією під час контрнаступу ЗСУ. Бійці мають досвід бойових дій, знищували військову техніку й піхоту ворога.

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Вони вели тривалу оборону ділянки фронту в зоні відповідальності (с. Руська Лозова та с. Стельмахівка). Проводили аеророзвідку та коригування вогню артилерійських систем. Далі бійці "Хартії" виконували завдання у Бахмуті на Донеччині.

Пряма мова: "Слід зазначити, що для НГУ - добровольчі підрозділи і формування на їхній основі боєздатних військових частин не нове. Це було притаманно ще з 2014 року. І такі підрозділи досить непогано себе показали в подальшому.

Наразі тренування бійців, яких відбирають до "Гвардії наступу", відбувається за стандартами НАТО — використовується сучасна методика підготовки легкої піхоти".

 

Передісторія:

  • 2 лютого міністр Клименко розповів, що в МВС почали формувати 8 штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.
  • 3 лютого МВС прозвітувало, що рекрутингова кампанія стартувала досить активно.
  • Усім військовим, які стануть штурмовиками в "Гвардії наступу", обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких — можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ.
  • Речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук пояснював, що планова мобілізація і створення добровольчих бригад "Гвардії наступу" покликані в першу чергу сформувати резерви, штурмові підрозділи та забезпечити можливість ротації військових для виконання завдань щодо оборони держави.

Теми: Гвардія наступуНацгвардіяМВСвійна
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