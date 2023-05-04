"Зливав" позиції ЗСУ у Бахмуті: інформатора росіян заґратували на 7 років

На 7 років суд ув′язнив 36-літнього мешканця Бахмута, який "зливав" окупантам позиції збройних сил у цьому місті.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "Прокурори у суді довели, що у червні-липні 2022 року чоловік з власного телефону розміщував у проросійському чат-боті месенджера Telegram інформацію військового характеру. Він поширював координати місць розташування військовослужбовців і техніки ЗСУ у м. Бахмуті".

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Деталі: Крім того, зловмисник "зливав" російським загарбникам координати блокпостів та критичної інфраструктури на території регіону.

Співробітники СБУ затримали ворожого інформатора у червні минулого року під час виконання ним розвідувального завдання.

У затриманого було вилучено автомат Калашникова та мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 4 травня військова контррозвідка Служби безпеки затримала ворожого інформатора, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ.