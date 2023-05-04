Казахстан припиняє возити нафтопродукти в порт РФ, де горіла нафтобаза – Reuters

Казахстанська залізниця з 8 травня вводять заборону на перевезення нафтопродуктів у російський чорноморський порт Тамань (Краснодарський край), де 3-го травня горіла нафтобаза.

Джерело: Reuters із посиланням на розпорядження залізниці

Деталі: За інформацією агентства, документ було розіслано вантажоперевізникам, причини заборони в ньому не розкриваються.

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Повідомляється, що з середи "Российские железные дороги" також обмежили залізничні постачання в Тамань.

Що передувало: 3-го травня в селищі Хвиля Краснодарського краю РФ, що розташоване біля порту Тамань і неподалік від Кримського мосту, загорілася нафтобаза. Причини - невідомі.

А вже 4 травня в тому самому Краснодарському краї загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. На цей раз відомо, що пожежа спалахнула внаслідок влучання безпілотника.