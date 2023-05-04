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Над Києвом збили "Байрактар", над яким втратили керування

"Українська правда"Четвер, 4 травня 2023, 23:06
Над Києвом збили Байрактар, над яким втратили керування
Байрактар, фото Reuters via "Радіо Свобода"

У четвер ввечері над Києвом захисники збили український безпілотник турецького виробництва "Bayraktar", оскільки він був некерований і міг завдати шкоди.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "4 травня близько 20 години у Київській області під час планового польоту втратив керування БпЛА Bayraktar TB2. Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло призвести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. Ціль – знищено!

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Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються".

Деталі: У Повітряних силах Збройних сил України припустили, що йдеться про технічну несправність безпілотника. 

Причини події встановлюються.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.

Цьому передувало: Ввечері 4 травня повітряну тривогу оголосили у Київській області та в Києві, у столиці активно працювали засоби ППО – і в результаті збили безпілотник.

Теми: КиївППОПовітряні сили ЗСУбезпілотники
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