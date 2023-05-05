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Генштаб показав Iris-T на чергуванні

Ірина БалачукП'ятниця, 5 травня 2023, 11:59
Генштаб показав Iris-T на чергуванні
Система Iris-T. Тут і далі фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ опублікував фото зенітного ракетного комплексу Iris-T, який працює в Україні.

Джерело: Генштаб у Facebook

Дослівно Генштаб: "ЗРК Iris-T на бойовому чергуванні. Разом переможемо! Слава Україні!". 

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Передісторія: 

 

Теми: УкраїнавійназброяГенштаб
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