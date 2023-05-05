Генштаб показав Iris-T на чергуванні
П'ятниця, 5 травня 2023, 11:59
Генеральний штаб ЗСУ опублікував фото зенітного ракетного комплексу Iris-T, який працює в Україні.
Джерело: Генштаб у Facebook
Дослівно Генштаб: "ЗРК Iris-T на бойовому чергуванні. Разом переможемо! Слава Україні!".
Передісторія:
- У квітні уряд Німеччини передав Збройним силам України черговий пакет військової допомоги, який включає другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.
- Першу систему протиповітряної оборони IRIS-T Україна отримала з Німеччини у жовтні 2022 року.
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