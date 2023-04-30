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Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО IRIS-T

"Європейська правда"Неділя, 30 квітня 2023, 16:30
Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО IRIS-T
IRIS-T SLM. ФОТО DIEHL DEFENCE

Уряд Німеччини передав Збройним силам України черговий пакет військової допомоги, який включає другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Оновлений список допомоги включає вісім вантажівок Zetros, два автонавантажувачі 8x6 з 8 висувними контейнерами та одну ЗРК IRIS-T.

Першу установку IRIS-T Німеччина доставила в Україну ще в жовтні 2022 року.

19 квітня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна отримала від Німеччини другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

Система протиповітряної оборони IRIS-T SLM складається з трьох машин: пускової установки на військовій вантажівці з місцем для восьми ракет, радарної машини і командної машини. Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів.

Нагадаємо, раніше Німеччина також повідомила про відправлення в Україну ЗРК Patriot

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Теми: Німеччинадопомога Україні
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