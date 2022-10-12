Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна отримала німецьку систему ППО IRIS-T – Резніков

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 08:38

Україна отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, пише "Європейська правда".

Міністр підтвердив, що Україна отримала від Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Реклама:

"Нова ера протиповітряної оборони розпочалася в Україні. IRIS-T з Німеччини вже тут. На підході американські NASAMS. Це тільки початок. І нам потрібно більше. Немає сумнівів, що Росія є терористичною державою. Існує моральний обов'язок захистити небо над Україною, щоб врятувати наших людей", - написав він.

Німецькі ЗМІ у вівторок повідомили, що Німеччина вже передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM. Постачання наступних трьох систем планується наступного року.

ВІДЕО ДНЯ

Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM насамперед призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Вона вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких навіть немає на озброєнні Бундесверу.

Що цьому передвало: Міністр оборони України Олексій Резніков 11 жовтня повідомив, що з США в Україну прибули ще чотири високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

Теми: РезніковПовітряні сили ЗСУМіноборониНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Резніков
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду
Останні новини
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
Усі новини...
Реклама: