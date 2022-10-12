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Україна отримала німецьку систему ППО IRIS-T – Резніков

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 08:38

Україна отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, пише "Європейська правда".

Міністр підтвердив, що Україна отримала від Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.

"Нова ера протиповітряної оборони розпочалася в Україні. IRIS-T з Німеччини вже тут. На підході американські NASAMS. Це тільки початок. І нам потрібно більше. Немає сумнівів, що Росія є терористичною державою. Існує моральний обов'язок захистити небо над Україною, щоб врятувати наших людей", - написав він.

Німецькі ЗМІ у вівторок повідомили, що Німеччина вже передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM. Постачання наступних трьох систем планується наступного року.

Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM насамперед призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Вона вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких навіть немає на озброєнні Бундесверу.

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Що цьому передвало: Міністр оборони України Олексій Резніков 11 жовтня повідомив, що з США в Україну прибули ще чотири високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

Теми: РезніковПовітряні сили ЗСУМіноборониНімеччина
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