Україна отримала німецьку систему ППО IRIS-T – Резніков

Україна отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, пише "Європейська правда".

Міністр підтвердив, що Україна отримала від Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Реклама:

A new era of air defence has begun in 🇺🇦. IRIS-Ts from 🇩🇪 are already here. 🇺🇸 NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over 🇺🇦 in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022

"Нова ера протиповітряної оборони розпочалася в Україні. IRIS-T з Німеччини вже тут. На підході американські NASAMS. Це тільки початок. І нам потрібно більше. Немає сумнівів, що Росія є терористичною державою. Існує моральний обов'язок захистити небо над Україною, щоб врятувати наших людей", - написав він.

Німецькі ЗМІ у вівторок повідомили, що Німеччина вже передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM. Постачання наступних трьох систем планується наступного року.

ВІДЕО ДНЯ

Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM насамперед призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Вона вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких навіть немає на озброєнні Бундесверу.

Що цьому передвало: Міністр оборони України Олексій Резніков 11 жовтня повідомив, що з США в Україну прибули ще чотири високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.