РФ хоче взяти Бахмут до 9 травня і стягує туди "вагнерівців" – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог намагається взяти під контроль Бахмут до 9 травня, стягуючи для цього найманців ПВК "Вагнер" з інших напрямків.

Джерело: Маляр в Telegram

Пряма мова: "Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Задля виконання цієї задачі вони стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку".

Деталі: Маляр додала, що українські бійці не дають ворогу прорвати оборону.

Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів "вагнерівців".

Передісторія:

Зранку 5 травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня.