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РФ хоче взяти Бахмут до 9 травня і стягує туди "вагнерівців" – Маляр

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 5 травня 2023, 13:50
РФ хоче взяти Бахмут до 9 травня і стягує туди вагнерівців – Маляр
Фото з telegram Володимира Зеленського

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог намагається взяти під контроль Бахмут до 9 травня, стягуючи для цього найманців ПВК "Вагнер" з інших напрямків.

Джерело: Маляр в Telegram

Пряма мова: "Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Задля виконання цієї задачі вони стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку". 

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Деталі: Маляр додала, що українські бійці не дають ворогу прорвати оборону.

Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів "вагнерівців".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Зранку 5 травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня.

Теми: МіноборониБахмутВагнервійна
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