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У ЗСУ не вірять Пригожину: Вийти з Бахмута вагнерівцям не дасть Путін

Євген КізіловП'ятниця, 5 травня 2023, 16:31
У ЗСУ не вірять Пригожину: Вийти з Бахмута вагнерівцям не дасть Путін
пригожин прислужує путіну за обідом, фото: picture-alliance

У Збройних силах України скептично ставляться до заяви ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина, що буцімто бойовики почнуть вихід з Бахмута 10 травня.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі Українській правді

Деталі: За його словами, вагнерівцям просто не дадуть вийти з міста, адже Пригожин тут нічого не вирішує, всіма діями  "ПВК Вагнер" командує особисто російський диктатор Володимир Путін.

По-друге, наголошує Череватий, Пригожин також бреше про нестачу снарядів, через яку нібито гинуть його люди. Насправді бойовики "Вагнера" несуть колосальні втрати через успішні дії українських Сил оборони.

А снарядів, каже речник, у вагнерівців вдосталь – лише за останню добу вони 520 разів били по позиціях українських військ.

А от чого Пригожину і його "ПВК" дійсно бракує, так це людей. За словами речника Східного угруповання військ, в'язні більше на фронт не їдуть.

Що передувало: 5 травня засновник "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня.

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Він стверджує, що причина такого кроку полягає в тому, що Міноборони РФ не дає його бойовикам достатню кількість боєприпасів, і він не хоче, щоб  через це його люди були "приречені на безглузду загибель".

Теми: ПригожинБахмутЗбройні сили
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