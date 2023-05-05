Бахмут у вогні: ворог масово використав фосфор – ССО

Ввечері 5 травня російські окупаційні війська використали фосфорні і запалювальні боєприпаси у Бахмуті Донецької області.

Джерело: відео Сил спецоперацій та пресслужба ССО в коментарі УП

Дослівно: "Ворог використав фосфорні і запалювальні боєприпаси у Бахмуті, намагаючись стерти місто з лиця землі.

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Проте воїни ССО та інших підрозділів Сил оборони продовжують мужньо боронити місто. І в цих умовах ми продовжуємо нищити ворога".

Що передувало: 5 травня засновник "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня "зализувати рани".

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У Збройних силах України скептично поставилися до заяви ватажка "ПВК Вагнер". За даними українських військових та розвідки, ворог прагнутиме за будь-яку ціну дотиснути захисників Бахмута до 9 травня.

Нагадаємо: Ворог неодноразово використовував термобаричні боєприпаси проти українських військових. Їх часто плутають із забороненими фосфорними снарядами. Проте жодних офіційних підтверджень використанню фосфору Росією поки не було.