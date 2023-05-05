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Уряд схвалив зниження граничного призовного віку до 25 років

Альона Мазуренко П'ятниця, 5 травня 2023, 23:49
Уряд схвалив зниження граничного призовного віку до 25 років
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Кабінет міністрів 5 травня схвалив зміни до законопроєкту "Про військовий обов'язок та військову службу", зменшивши граничний вік призовників на військовому обліку з 27-ми до 25-ти років.

Джерело: постпред уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Дослівно: "Схвалено проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу".

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Законопроєктом передбачено внесення змін до статей 15, 18, 18-1, 37 ЗУ "Про військовий обовʼязок і військову службу", спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку".

Деталі: Для того, аби законопроєкт набрав чинності його має розглянути Верховна Рада. 

Наступним кроком має стати подання законопроєкту до парламенту.

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Що було раніше: 4 травня цю ініціативу озвучили в Міноборони. Там заявили, що прибуття чоловіків віком до 27 років до ТЦК та СП супроводжується чергами, фінансовими витратами і створює зайве навантаження на медичних працівників: "Дані зміни продиктовані тим, що під час дії режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років".

Також у МОУ повідомляли, що "тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації".

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Теми: призовЗбройні силизаконодавствоКабінет міністрів
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