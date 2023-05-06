Підрив авто Прилєпіна: у Слідкомі РФ уже заявили, що затриманий зізнався

У Слідкомі РФ заявили, що затриманий за підозрою в замаху на пропагандиста Захара Прилєпіна уродженець України Олександр Пермяков визнав свою провину.

Джерело: РИА Новости з посиланням на Слідком РФ

Деталі: Як заявили в СК РФ, Пермяков на допиті зізнався, що діяв за завданням українських спецслужб, на дорозі на шляху проходження автомобіля Прилєпіна він нібито заклав вибуховий пристрій, який привів у дію дистанційно.

СК Росії також опублікував відео допиту Пермякова, в якому той розповідає, що нібито діяв за завданням спецслужб України, і що шкодує про скоєне.

Він каже, що є уродженцем міста Дружківка Донецької області. Нібито у 2018 році був завербований українськими спецслужбами, у 2022 році заїхав на територію РФ із метою ліквідації Захара Прилєпіна.

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