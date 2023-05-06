Підрив авто Прилєпіна: у Слідкомі РФ уже заявили, що затриманий зізнався
У Слідкомі РФ заявили, що затриманий за підозрою в замаху на пропагандиста Захара Прилєпіна уродженець України Олександр Пермяков визнав свою провину.
Джерело: РИА Новости з посиланням на Слідком РФ
Деталі: Як заявили в СК РФ, Пермяков на допиті зізнався, що діяв за завданням українських спецслужб, на дорозі на шляху проходження автомобіля Прилєпіна він нібито заклав вибуховий пристрій, який привів у дію дистанційно.
СК Росії також опублікував відео допиту Пермякова, в якому той розповідає, що нібито діяв за завданням спецслужб України, і що шкодує про скоєне.
Він каже, що є уродженцем міста Дружківка Донецької області. Нібито у 2018 році був завербований українськими спецслужбами, у 2022 році заїхав на територію РФ із метою ліквідації Захара Прилєпіна.
Передісторія:
- У суботу в російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, у якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін, він "важко поранений".
- МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини Прилєпіна.