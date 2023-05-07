Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Крим вночі атакували 10 безпілотників – окупанти

"Українська правда"Неділя, 7 травня 2023, 06:15
Крим вночі атакували 10 безпілотників – окупанти
Уламок збитого безпілотника. Фото Baza

Вночі 7 травня безпілотники атакували Крим, над півостровом працюють сили ППО.

Джерело: видання Baza у Telegram, так званий "глава" Севастополя Михайло Развожаєв в Telegram

Дослівно: "Щонайменше один із безпілотників був збитий над Севастополем і впав у районі мису Фіолент. Його осколки розлетілися на 70 метрів. Постраждалих немає".

Реклама:

Доповнено о 06:15. За словами Развожаєва, вночі російські сили ППО і засоби РЕБ відбили чергову атаку на Севастополь.

"1 БПЛА втратив керування і впав у лісосмузі в р-ні 5 км, уламки знайдені співробітниками МВС і МНС. Другий безпілотник був збитий над морем у р-ні м. Херсонес, третій – над морем з боку Північного молу", – повідомив він.

Развожаєв стверджує, що загалом Крим і Севастополь цієї ночі атакували понад 10 безпілотників.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, жодні об'єкти у Севастополі не постраждали.

Що цьому передувало:

  • 4 травня у Севастополі було чути два вибухи.
  • 29 квітня в Козачій бухті Севастополя безпілотник вдарив по нафтобазі, і вона загорілася.

Теми: Кримбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Крим
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Дрони атакували Росію і Крим понад 190 разів цього року − ВВС
Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: