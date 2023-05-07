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Крим вночі атакували 10 безпілотників – окупанти

"Українська правда"Неділя, 7 травня 2023, 06:15
Крим вночі атакували 10 безпілотників – окупанти
Уламок збитого безпілотника. Фото Baza

Вночі 7 травня безпілотники атакували Крим, над півостровом працюють сили ППО.

Джерело: видання Baza у Telegram, так званий "глава" Севастополя Михайло Развожаєв в Telegram

Дослівно: "Щонайменше один із безпілотників був збитий над Севастополем і впав у районі мису Фіолент. Його осколки розлетілися на 70 метрів. Постраждалих немає".

Доповнено о 06:15. За словами Развожаєва, вночі російські сили ППО і засоби РЕБ відбили чергову атаку на Севастополь.

"1 БПЛА втратив керування і впав у лісосмузі в р-ні 5 км, уламки знайдені співробітниками МВС і МНС. Другий безпілотник був збитий над морем у р-ні м. Херсонес, третій – над морем з боку Північного молу", – повідомив він.

Развожаєв стверджує, що загалом Крим і Севастополь цієї ночі атакували понад 10 безпілотників.

За його словами, жодні об'єкти у Севастополі не постраждали.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • 4 травня у Севастополі було чути два вибухи.
  • 29 квітня в Козачій бухті Севастополя безпілотник вдарив по нафтобазі, і вона загорілася.

Теми: Кримбезпілотники
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