Окупанти вивозять награбоване майно з Запорізької області – Генштаб

ЧЕРГА НА КПП ЧОНГАР ВІД МЕЛІТОПОЛЯ В НАПРЯМКУ КРИМУ, ФОТО З TELEGRAM ФЕДОРОВА

Росіяни продовжують під приводом евакуації вивозити награбоване майно з окупованої частини Запорізької області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти продовжують під приводом евакуації мирних жителів вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів тимчасово захоплених територій Запорізької області.

Так, в Михайлівці зафіксовано евакуацію усього майна разом із співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях.

Також в Дніпрорудне прибуло 15 автобусів для евакуації представників російських окупаційної адміністрації та так званої "народної міліції" разом з їхніми родинами. Військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі".

Що передувало: 5 травня призначений окупантами так званий "голова" окупованої Запорізької області Євген Балицький оголосив про часткове вивезення жителів 18 прифронтових населених пунктів.

6 травня мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російська "евакуація" з окупованої частини Запорізької області відбувається надто швидко, і на КПП Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні черги.