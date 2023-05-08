Українські захисники знищили вночі 35 із 35 "Шахедів"
Цієї ночі захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Вночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed".
35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками".
Деталі: У Повітряних силах уточнили, що 35 ударних безпілотників ворог спрямував на Київщину. Атака здійснювалася з північного напрямку – з аеродрому Сеща (Брянська область РФ). Силами та засобами ППО командування "Центр" у взаємодії зі складовими Сил оборони України знищено усі 35 "Shahed-136/131".
Крім того, за інформацією ПС ЗСУ, близько опівночі російські окупанти атакували Одещину з бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3, здійснивши 8 пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей.
Що цьому передувало:
- Внаслідок нічної атаки безпілотників є руйнування у різних районах Києва.
- Вночі 8 травня російська стратегічна авіація завдала удари ракетами Х-22 по Одещині, в області спалахнули пожежі.