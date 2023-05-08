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Українські захисники знищили вночі 35 із 35 "Шахедів"

"Українська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 07:30
Українські захисники знищили вночі 35 із 35 Шахедів
ЗНИЩЕНИЙ БЕЗПІЛОТНИК. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

Цієї ночі захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Вночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed".

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35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками".

Деталі: У Повітряних силах уточнили, що 35 ударних безпілотників ворог спрямував на Київщину. Атака здійснювалася з північного напрямку – з аеродрому Сеща (Брянська область РФ). Силами та засобами ППО командування "Центр" у взаємодії зі складовими Сил оборони України знищено усі 35 "Shahed-136/131".

Крім того, за інформацією ПС ЗСУ, близько опівночі російські окупанти атакували Одещину з бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3, здійснивши 8 пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей.

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Що цьому передувало:

  • Внаслідок нічної атаки безпілотників є руйнування у різних районах Києва.
  • Вночі 8 травня російська стратегічна авіація завдала удари ракетами Х-22 по Одещині, в області спалахнули пожежі.

Теми: ШахедУкраїнаППО
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