Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські захисники знищили вночі 35 із 35 "Шахедів"

"Українська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 07:30
Українські захисники знищили вночі 35 із 35 Шахедів
ЗНИЩЕНИЙ БЕЗПІЛОТНИК. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

Цієї ночі захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Вночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed".

35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками".

Деталі: У Повітряних силах уточнили, що 35 ударних безпілотників ворог спрямував на Київщину. Атака здійснювалася з північного напрямку – з аеродрому Сеща (Брянська область РФ). Силами та засобами ППО командування "Центр" у взаємодії зі складовими Сил оборони України знищено усі 35 "Shahed-136/131".

Крім того, за інформацією ПС ЗСУ, близько опівночі російські окупанти атакували Одещину з бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3, здійснивши 8 пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Внаслідок нічної атаки безпілотників є руйнування у різних районах Києва.
  • Вночі 8 травня російська стратегічна авіація завдала удари ракетами Х-22 по Одещині, в області спалахнули пожежі.

Теми: ШахедУкраїнаППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські підрозділи, які втекли з-під Бахмута, вже двічі зазнавали поразок – ISW

США не бачать ознак відступу "вагнерівців" із Бахмута – Politico

фото Експрезидент "Мотор Січі" просив обміняти його в Росію − ЗМІ

У Києві запустили нове опитування: шукають заміну російським діячам на метро "Університет"

фото, відеоЖурналіст показав уламки російського "Кинджала", який збили в Україні

фото­Командувач Повітряних сил підписав ракету HARM: послання частково підлягає цензурі

Усі новини...
Шахед
З'явилися кадри руйнувань у Києві після нічної атаки "Шахедами"
Захисники знищили над Одесою 12 "Шахедів"
Українські захисники знищили за ніч 21 "Шахед"
Останні новини
08:55
фото, відео У Тбілісі протестували після рішення РФ скасувати візи і дозволити авіарейси
08:37
Окупанти за добу убили 5 цивільних на Донеччині, Херсонщині та Харківщині
08:23
Трамп: США надсилають Україні занадто багато зброї
08:14
Сили оборони за добу знищили 610 загарбників та 14 ворожих артсистем
08:10
фотоВорог гатив з артилерії по Нікополю: пошкоджено 3 житлові будинки
07:45
У Росії заявили, що у Курській області під обстріл потрапила електропідстанція
07:19
Трамп не зміг сказати, чи бажає він Україні перемоги
06:47
Генштаб: Окупанти за 3 дні вивезли до Бердянська 300 людей, серед них – діти
06:28
Сили оборони відбили майже 40 ворожих атак – зведення
05:47
Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
Усі новини...
Реклама: