Українські захисники знищили вночі 35 із 35 "Шахедів"

Цієї ночі захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Вночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed".

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35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками".

Деталі: У Повітряних силах уточнили, що 35 ударних безпілотників ворог спрямував на Київщину. Атака здійснювалася з північного напрямку – з аеродрому Сеща (Брянська область РФ). Силами та засобами ППО командування "Центр" у взаємодії зі складовими Сил оборони України знищено усі 35 "Shahed-136/131".

Крім того, за інформацією ПС ЗСУ, близько опівночі російські окупанти атакували Одещину з бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3, здійснивши 8 пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей.

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