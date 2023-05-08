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У ніч на 8 травня по Одещині ворог випустив 8 ракет Х-22 – Ігнат

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 травня 2023, 08:27
У ніч на 8 травня по Одещині ворог випустив 8 ракет Х-22 – Ігнат
Пожежі на Одещині внаслідок влучань Х-22. Фото з FB ОК «Південь»

В ніч на 8 травня Росія випустила до 8 крилатих ракет Х-22 по Одещині, частина з них не досягла цілі.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Що стосується Одещини – було 7 літаків і до 8 пусків крилатих ракет Х-22, частина з них долетіла до Одеської області, були уражені певні об’єкти, решта ракет не досягли своїх цілей (можливо самоліквідація, можливо, просто падають в силу свого старіння, бо це застарілі радянські ракети)".

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Що передувало: Оперативне командування "Південь" повідомило, що ракети типу Х-22 противник спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі. Внаслідок влучань спалахнули пожежі.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти атакували Одещину близько опівночі з бомбардувальників дальньої авіації Ту-22 М3 з району мису Тарханкут (окупований Крим).

Теми: ракетний ударОдеська областьПовітряні сили ЗСУвійна
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