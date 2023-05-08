З'явилися кадри руйнувань у Києві після нічної атаки "Шахедами"
У ніч на 8 травня російські окупанти атакували Україну дронами, у Києві пошкоджений уламками житловий будинок.
Джерело: "Суспільне", міський голова Києва Віталій Кличко в Telegram
Пряма мова Кличка: "Побував біля багатоповерхівки, куди вночі влучили уламки російського дрону. Минулої ночі варвари влаштували наймасовішу атаку дронами-камікадзе. Запустили майже 60 "шахедів". 36 із них летіли на столицю. Всі були збиті силами ППО.
Однак уламки кількох дронів пошкодили деякі соціальни об’єкти та житловий багатоповерховий будинок у Святошинському районі".
Деталі: Внаслідок атаки були порранені 5 людей в двох районах Києва. Троє з них у багатоповерхівці. Двох постраждалих госпіталізували, одного з них прооперували.
Кличко додав, що міська влада надасть необхідну допомогу постраждалим та оперативно, після висновків спеціальної комісії, відновить пошкоджене житло.
Що цьому передувало:
- Внаслідок нічної атаки безпілотників є руйнування у різних районах Києва.
- Вночі 8 травня російська стратегічна авіація завдала удари ракетами Х-22 по Одещині, в області спалахнули пожежі.
- Цієї ночі захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну. У Повітряних силах уточнили, що 35 ударних безпілотників ворог спрямував на Київщину.