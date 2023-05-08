З'явилися кадри руйнувань у Києві після нічної атаки "Шахедами"

У ніч на 8 травня російські окупанти атакували Україну дронами, у Києві пошкоджений уламками житловий будинок.

Джерело: "Суспільне", міський голова Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова Кличка: "Побував біля багатоповерхівки, куди вночі влучили уламки російського дрону. Минулої ночі варвари влаштували наймасовішу атаку дронами-камікадзе. Запустили майже 60 "шахедів". 36 із них летіли на столицю. Всі були збиті силами ППО.

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Однак уламки кількох дронів пошкодили деякі соціальни об’єкти та житловий багатоповерховий будинок у Святошинському районі".

​Деталі: Внаслідок атаки були порранені 5 людей в двох районах Києва. Троє з них у багатоповерхівці. Двох постраждалих госпіталізували, одного з них прооперували.

Кличко додав, що міська влада надасть необхідну допомогу постраждалим та оперативно, після висновків спеціальної комісії, відновить пошкоджене житло.

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Що цьому передувало: