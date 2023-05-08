У ГУР розповіли, чому "відразу відкинули" план Червінського
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, чому відомство "відразу відкинуло" ідею викрадення літака, запропоновану колишнім співробітником Романом Червінським.
Джерело: Юсов в інтерв’ю РБК-Україна
Пряма мова: "Але на етапі ідеї до ГУРу зверталися з нею, ця ідея була відкинута відразу як нереалістична до виконання і яка несе потенційно надзвичайно великі ризики, що зрештою, на жаль, і відбулося.
Про шкоду від реалізації цих задумів у публічній площині навіть не все зараз говориться і не все зараз можна говорити. Тобто насправді шкоди завдано значно більше. Ризики відразу були великими і реалізація відразу виглядала нереалістичною з багатьох причин".
Деталі: Юсов запевнив, що ГУР "не має жодного відношення до цієї так званої операції і до цих подій". За його словами, це є "ключовим елементом".
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Передісторія:
- 24 квітня повідомлялося, що Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл Росією аеродрому "Канатове".
- 21 квітня Червінському оголосили підозру за статтею ККУ "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".
- За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. "спецоперацію" – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.