У ГУР розповіли, чому "відразу відкинули" план Червінського

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, чому відомство "відразу відкинуло" ідею викрадення літака, запропоновану колишнім співробітником Романом Червінським.

Джерело: Юсов в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова: "Але на етапі ідеї до ГУРу зверталися з нею, ця ідея була відкинута відразу як нереалістична до виконання і яка несе потенційно надзвичайно великі ризики, що зрештою, на жаль, і відбулося.

Про шкоду від реалізації цих задумів у публічній площині навіть не все зараз говориться і не все зараз можна говорити. Тобто насправді шкоди завдано значно більше. Ризики відразу були великими і реалізація відразу виглядала нереалістичною з багатьох причин".

Деталі: Юсов запевнив, що ГУР "не має жодного відношення до цієї так званої операції і до цих подій". За його словами, це є "ключовим елементом".

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