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У ГУР розповіли, чому "відразу відкинули" план Червінського

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 8 травня 2023, 11:53
У ГУР розповіли, чому відразу відкинули план Червінського
РОМАН ЧЕРВІНСЬКИЙ. ФОТО ВІКТОРІЇ РОЩІНОЇ, УП

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, чому відомство "відразу відкинуло" ідею викрадення літака, запропоновану колишнім співробітником Романом Червінським.

Джерело: Юсов в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова: "Але на етапі ідеї до ГУРу зверталися з нею, ця ідея була відкинута відразу як нереалістична до виконання і яка несе потенційно надзвичайно великі ризики, що зрештою, на жаль, і відбулося. 

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Про шкоду від реалізації цих задумів у публічній площині навіть не все зараз говориться і не все зараз можна говорити. Тобто насправді шкоди завдано значно більше. Ризики відразу були великими і реалізація відразу виглядала нереалістичною з багатьох причин".

Деталі: Юсов запевнив, що ГУР "не має жодного відношення до цієї так званої операції і до цих подій". За його словами, це є "ключовим елементом".

Знати більше: Рейс Ростов – Кропивницький. Як українські військові вербували російського пілота, а отримали справу від СБУ

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Передісторія:

  • 24 квітня повідомлялося, що Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл Росією аеродрому "Канатове".
  • 21 квітня Червінському оголосили підозру за статтею ККУ "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".
  • За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. "спецоперацію" – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Теми: розвідкаавіа
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