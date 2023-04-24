Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Спроба викрасти літак РФ і обстріл аеродрому: СБУ затримала ексрозвідника

"Українська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 13:20
Спроба викрасти літак РФ і обстріл аеродрому: СБУ затримала ексрозвідника
ілюстративне фото СБУ

У справі про ракетний обстріл РФ аеродрому "Канатове", Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Червінському, якому спецслужба оголосила підозру 21 квітня, затримали на Тернопільщині вранці у понеділок.

Реклама:

Суд має обрати йому запобіжний захід 25 квітня. Раніше Офіс генпрокурора зазначав, що клопотатиме про арешт фігуранта.

Що передувало: Підозра колишньому співробітнику Головного управління розвідки Червінському була оголошена за статтею ККУ "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".

За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. "спецоперацію" – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

ВІДЕО ДНЯ

В спецслужбі наполягають, що ця операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів.

Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

Нагадаємо: "Українська правда" написала про те, що Служба безпеки України розслідує кримінальну справу через невдалу спробу українських військових викрасти російський літак.

Знати більше: Рейс Ростов – Кропивницький. Як українські військові вербували російського пілота, а отримали справу від СБУ

Теми: розвідкаСБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Усі новини...
розвідка
Кремль підготував нову інформатаку: Україна "здає" Куп'янськ та інше – ГУР
Розвідка вибухово привітала окупантів зі святами: у вікно колаборанта залетів дрон-камікадзе
Росія почала збирати "Шахеди" на своїй території і наростила виробництво ракет − ГУР
Останні новини
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Президент: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
Усі новини...
Реклама: