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Попытка угнать самолет РФ, закончившаяся обстрелом: СБУ объявила подозрение экс-разведчику

Валентина РоманенкоПятница, 21 апреля 2023, 15:49
Попытка угнать самолет РФ, закончившаяся обстрелом: СБУ объявила подозрение экс-разведчику
последствия обстрела аэродрома. фото СБУ

Служба безопасности Украины по согласованию с Офисом генпрокурора сообщила о подозрении военному, чьи действия, по мнению следствия, привели к жертвам и уничтожению техники после обстрела аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.

Источник: пресс-служба СБУ и ОГП

Дословно спецслужба: "По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении военнослужащему, бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил специальных операций, Роману Червинскому.

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Как свидетельствуют материалы следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года".

Детали: Подозрение объявлено по статье УК "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий".

По материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести т.н. "спецоперацию" - завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.

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В спецслужбе настаивают, что эта операция проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов.

В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром, отмечают в СБУ.

По данным Офиса генпрокурора, в отношении подозреваемого стороной обвинения готовится ходатайство в суд об аресте.

Глава СБУ Василий Малюк назвал Червинского "негодяем, который действовал по своему усмотрению".

Прямая речь: "СБУ и ГУР МО сразу высказали свои замечания к такому плану, его не согласовали другие государственные органы. Ведь спецоперация скрывала в себе много рисков. Но отдельные люди решили действовать по своему усмотрению... Хочу подчеркнуть, что никакие уловки не помогут избежать ответственности. По моему мнению, негодяй, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранению еще семнадцати, должен понести заслуженное наказание".

 

Что предшествовало: "Украинская правда" написала о том, что Служба безопасности Украины расследует уголовное дело из-за неудачной попытки украинских военных угнать российский самолет.

Знать больше: "Рейс Ростов – Кропивницкий. Как украинские военные вербовали российского пилота, а получили дело от СБУ"

Темы: разведкаСБУОфис генпрокурора
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